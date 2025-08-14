Ralph Macchio to nie tylko Karate Kid, choć zdobył czarny pas w prawdziwym życiu

Wydanie weekendowe
Ralpha Macchio można oglądać w filmie Karate Kid: Legendy dostępnym na streamingu, ale jego kariera to – wbrew pozorom – znacznie więcej niż tylko rola w kultowej serii, kontynuowanej później w hitowym serialu Cobra Kai.
Ustalmy pewne fakty: Ralph Macchio to Karate Kid. Jeśli ktoś kiedykolwiek o nim słyszał, to niemal zawsze w kontekście roli Daniela LaRusso, która zapoczątkowała jego karierę w 1984 roku. A to wcale nie był jego debiut. W filmografii artysty znajdują się inne momenty warte poznania. Dla wielu jednak pozostanie Danielem. W 2012 roku wspomniał, że mnóstwo osób sądzi, iż to jego prawdziwe imię, a fabułę filmu łączy z jego życiem.
Ralph Macchio to Daniel LaRusso
Co ciekawe, Ralph w dzieciństwie trochę trenował i wspominał o kursach samoobrony, ale gdy dostał rolę w Karate Kid, nie miał szczególnych umiejętności w sztukach walki. Jednak dzięki filmowi, jego kontynuacjom i dekadom spędzonym z postacią LaRusso aktor połknął bakcyla! W kwietniu 2025 roku zdobył czarny pas w karate – ponad 40 lat po premierze! Można powiedzieć, że zatoczył koło: gdy do kin wraca Karate Kid: Legendy, a Cobra Kai kończy się na Netfliksie, Macchio w pewnym sensie sam staje się taki jak Daniel.
Nie tylko Karate Kid
Ralph Macchio nigdy nie był uznawany za artystę szczególnie utalentowanego czy tworzącego wybitne kreacje. Nie oszukujmy się – to przede wszystkim seria Karate Kid oraz serial Cobra Kai zdefiniowały go jako aktora i ikonę popkultury. Sam pokazuje duży dystans do siebie i swojego dziedzictwa. Warto jednak pamiętać, że zadebiutował on w Wojskowej akademii imprezowej z 1980 roku, czyli komedii, która nie zebrała dobrych ocen nawet w czasach swojej premiery. Za to przełomem w jego karierze był tytuł Wyrzutki z 1983 roku w reżyserii legendarnego Francisa Forda Coppoli. To sukces tego dzieła i dobry odbiór kreacji umożliwił mu zdobycie roli Daniela LaRusso. Przeglądając jego kinową filmografię, trudno znaleźć tytuły znane, dobre i doceniane. Wyjątkiem jest jedynie Mój kuzyn Vinny z 1992 roku, dzięki któremu Marisa Tomei otrzymała Oscara za wspaniałą kreację. Film doceniany jest nawet współcześnie, ale to tylko jeden tytuł z wielu innych w życiu Ralpha.
Prawda jest taka, że zdecydowanie lepiej poradził sobie w serialach. Na pewno wiele osób kojarzy go z Brzyduli Betty (zagrał w 11 epizodach) oraz Kronikach Times Square (pojawił się w 17 epizodach). Produkcje odcinkowe odegrały ważną rolę w jego karierze: za sprawą Eight Is Enough z 1980 roku zdobył doświadczenie i pewną rozpoznawalność, a dzięki Cobra Kai świat odkrył go na nowo i polubił.
Filmowe życie Ralpha Macchio
Film odegrał ważną rolę w życiu Ralpha także poza planem. Swoją przyszłą żonę – z którą jest już od ponad 30 lat – na pierwszą randkę zabrał na seans New York, New York Martina Scorsesego. Twórczość legendarnego reżysera to nie tylko wybitna sztuka, ale też w tym przypadku coś, co pozwoliło parze spędzić wyjątkowy czas i połączyło ją na całe życie. Co ciekawe, w filmie tym grał Robert De Niro, którego Macchio poznał osobiście w 1986 roku. Razem zagrali w sztuce teatralnej Cuba and His Teddy Bear. Życie potrafi czasem potoczyć się w niespodziewany sposób.
Macchio może być postrzegany jako ikona popkultury dzięki jednej roli, ale to po prostu zwykły facet, który pozostał sobą. To człowiek, który jako dziecko pracował u ojca w pralni samoobsługowej za dolara na godzinę, lubi czerwone wino (nie białe), a codziennie rano pije podwójne espresso macchiato, by się rozbudzić. Taki jest prawdziwy Karate Kid.