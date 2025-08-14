Ralph Macchio to nie tylko Karate Kid, choć zdobył czarny pas w prawdziwym życiu

Reklama

Ralpha Macchio można oglądać w filmie Karate Kid: Legendy dostępnym na streamingu, ale jego kariera to – wbrew pozorom – znacznie więcej niż tylko rola w kultowej serii, kontynuowanej później w hitowym serialu Cobra Kai.

Ustalmy pewne fakty: Ralph Macchio to Karate Kid. Jeśli ktoś kiedykolwiek o nim słyszał, to niemal zawsze w kontekście roli Daniela LaRusso, która zapoczątkowała jego karierę w 1984 roku. A to wcale nie był jego debiut. W filmografii artysty znajdują się inne momenty warte poznania. Dla wielu jednak pozostanie Danielem. W 2012 roku wspomniał, że mnóstwo osób sądzi, iż to jego prawdziwe imię, a fabułę filmu łączy z jego życiem.

Ralph Macchio to Daniel LaRusso

Daniel LaRusso – to rola, która wręcz wrasta w człowieka. Staje się twoim alter ego: ludzie myślą, że to naprawdę moje imię, że dorastałem w Newark, że naprawdę znam sztuki walki. Wciąż udaje mi się ich przekonywać, że to prawda, ale… Ta postać stała się częścią popkultury – takim bohaterem, z którym można się utożsamić, niedocenianym outsiderem, który, mam nadzieję, będzie bawić kolejne pokolenia. To był taki zwyczajny dzieciak z sąsiedztwa, w którego każdy z nas wierzył. Nie miał żadnych podstaw, by coś wygrać, ale ostatecznie wyszedł zwycięsko. To świetna historia o dorastaniu i… cóż mogę powiedzieć? Prawie 30 lat później ludzie wciąż cytują mi kwestie z filmu.

Co ciekawe, Ralph w dzieciństwie trochę trenował i wspominał o kursach samoobrony, ale gdy dostał rolę w Karate Kid, nie miał szczególnych umiejętności w sztukach walki. Jednak dzięki filmowi, jego kontynuacjom i dekadom spędzonym z postacią LaRusso aktor połknął bakcyla! W kwietniu 2025 roku zdobył czarny pas w karate – ponad 40 lat po premierze! Można powiedzieć, że zatoczył koło: gdy do kin wraca Karate Kid: Legendy, a Cobra Kai kończy się na Netfliksie, Macchio w pewnym sensie sam staje się taki jak Daniel.

fot. Columbia Pictures

Nie tylko Karate Kid

Ralph Macchio nigdy nie był uznawany za artystę szczególnie utalentowanego czy tworzącego wybitne kreacje. Nie oszukujmy się – to przede wszystkim seria Karate Kid oraz serial Cobra Kai zdefiniowały go jako aktora i ikonę popkultury. Sam pokazuje duży dystans do siebie i swojego dziedzictwa. Warto jednak pamiętać, że zadebiutował on w Wojskowej akademii imprezowej z 1980 roku, czyli komedii, która nie zebrała dobrych ocen nawet w czasach swojej premiery. Za to przełomem w jego karierze był tytuł Wyrzutki z 1983 roku w reżyserii legendarnego Francisa Forda Coppoli. To sukces tego dzieła i dobry odbiór kreacji umożliwił mu zdobycie roli Daniela LaRusso. Przeglądając jego kinową filmografię, trudno znaleźć tytuły znane, dobre i doceniane. Wyjątkiem jest jedynie Mój kuzyn Vinny z 1992 roku, dzięki któremu Marisa Tomei otrzymała Oscara za wspaniałą kreację. Film doceniany jest nawet współcześnie, ale to tylko jeden tytuł z wielu innych w życiu Ralpha.

Prawda jest taka, że zdecydowanie lepiej poradził sobie w serialach. Na pewno wiele osób kojarzy go z Brzyduli Betty (zagrał w 11 epizodach) oraz Kronikach Times Square (pojawił się w 17 epizodach). Produkcje odcinkowe odegrały ważną rolę w jego karierze: za sprawą Eight Is Enough z 1980 roku zdobył doświadczenie i pewną rozpoznawalność, a dzięki Cobra Kai świat odkrył go na nowo i polubił.

fot. materiały prasowe

Filmowe życie Ralpha Macchio

Film odegrał ważną rolę w życiu Ralpha także poza planem. Swoją przyszłą żonę – z którą jest już od ponad 30 lat – na pierwszą randkę zabrał na seans New York, New York Martina Scorsesego. Twórczość legendarnego reżysera to nie tylko wybitna sztuka, ale też w tym przypadku coś, co pozwoliło parze spędzić wyjątkowy czas i połączyło ją na całe życie. Co ciekawe, w filmie tym grał Robert De Niro, którego Macchio poznał osobiście w 1986 roku. Razem zagrali w sztuce teatralnej Cuba and His Teddy Bear. Życie potrafi czasem potoczyć się w niespodziewany sposób.

Macchio może być postrzegany jako ikona popkultury dzięki jednej roli, ale to po prostu zwykły facet, który pozostał sobą. To człowiek, który jako dziecko pracował u ojca w pralni samoobsługowej za dolara na godzinę, lubi czerwone wino (nie białe), a codziennie rano pije podwójne espresso macchiato, by się rozbudzić. Taki jest prawdziwy Karate Kid.