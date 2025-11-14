VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+ i inne)

Wydanie weekendowe
Wydanie weekendowe
Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Canal+, Disney+ i innych.
Ten weekend zapowiada się interesująco pod względem nowości na VOD. Z 5. sezonem powrócił komediowy serial The Office PL, a także zadebiutowała kontynuacja The Office, czyli The Paper. Również miała premierę 2. seria Palm Royale. Warto sprawdzić nowe produkcje takie, jak Bitwa samurajów, Bestia we mnie i Zły zamiar. Na miłośników animacji czekają Bat Rodzinka i W krainie snów. Ponadto na VOD trafiły Zakręcony piątek 2, Wybryk oraz Jedna bitwa po drugiej, która niedawno była wyświetlana w kinach.
Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.
VOD - co obejrzeć w weekend (14 - 16 listopada)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV, Prime Video i inne)
NETFLIX
Na ten weekend Netflix ma do zaproponowania kilka nowości z różnych stron świata. Na uwagę zasługuje animacja familijna W krainie snów.
- Lefter: Piłkarski profesor (2025) - turecki dramat. Piłkarski talent wchodzi na drogę do sławy, walcząc z uprzedzeniami i wewnętrznym chaosem, aby osiągnąć wielkość. Na podstawie historii życia tureckiej legendy - Leftera. Premiera 14 listopada.
- W krainie snów (2025) - animacja familijna. Siostra i brat wyruszają w podróż do kompletnie absurdalnego świata swoich snów, aby poprosić spełniającego życzenia Sandmana o perfekcyjną rodzinę. Premiera 14 listopada.
- Jak wygrać na loterii (2025) - meksykański serial dramatyczny. Zwykły facet, któremu bieda zagląda w oczy, zbiera niecodzienną ekipę, aby zrealizować szalony skok i wykraść główną nagrodę w transmitowanej na żywo loterii. Premiera 14 listopada.
- Kryształowa kukułka (2025) - hiszpański serial dramatyczny. Młoda lekarka, która chce się dowiedzieć czegoś o dawcy przeszczepionego jej serca, przybywa do górskiego miasteczka dręczonego od dziesięciolecie tajemniczymi tragediami. Premiera 14 listopada.
Jeśli te tytuły Was nie zaciekawiły to możecie sprawdzić też inne produkcje, które trafiły na platformę w tym tygodniu:
- Marines (2025) - serial dokumentalny. Elitarni. Dumni. Bezlitośni i twardzi. Ten serial dokumentalny pokazuje, jak naprawdę wygląda życie w korpusie marines. Premiera 10 listopada.
- Ulica Sezamkowa (2025) - serial dla dzieci. Witaj na ulicy Sezamkowej - w miejscu, gdzie wszyscy są ważni, a każdy dzień pełen jest śmiechu, nauki i zabawy w gronie przyjaciół! Premiera części 1 10 listopada.
- Sprawa Eloi: Porwanie na żywo (2025) - brazylijski dokument. Ten trzymający w napięciu dokument opowiada o sprawie nastolatki, której porwanie przez byłego chłopaka wprawiło w osłupienie całą Brazylię. Premiera 12 listopada.
- Jestem Eddie (2025) - dokument. Grał policjanta, osła, lekarza, księcia i profesora, a każda z tych ról była przełomowa. Eddie Murphy opowiada o swoim niesamowitym życiu i karierze. Premiera 12 listopada.
- Święta z eks (2025) - komedia romantyczna. Na Boże Narodzenie Kate i Everett życzyli sobie jedynie spokojnego rozwodu i ostatnich wspólnie spędzonych świąt, ale nowe miłości i dawne uczucia krzyżują im plany. Premiera 12 listopada.
- Pani Playmen (2025) - włoski serial dramatyczny. Rzym, lat 70. Zdradzona przez męża kobieta podejmuje się prowadzenia magazynu erotycznego, który staje się symbolem emancypacji. Na podstawie prawdziwych wydarzeń. Premiera 12 listopada.
- Wybuchowy pocałunek (2025) - koreański serial romantyczny. Emocjonująca przygoda na Czedżu nagle się kończy. Dziedzic firmy i młoda kobieta spotykają się jednak ponownie, gdy zatrudnia się ona u niego, udając żonę i matkę. Premiera 12 listopada.
- Tee Yai: Książę złodziei (2025) - tajski kryminał. Bangkok, lata 80. XX w. Sprytny złodziej dokonuje serii zuchwałych napadów, wprawiając w zdumienie władze i społeczeństwo - aż pewien glina postanawia dać mu nauczkę. Premiera 12 listopada.
- Bitwa samurajów (2025) - japoński serial dramatyczny. Shujiro musi ocalić swoją rodzinę i odzyskuje umiejętności nieustraszonego samuraja, aby wziąć udział w morderczych zawodach - i unicestwić ich bezwzględnych organizatorów. Premiera 13 listopada.
- Akademia jednorożców (2025) - animowany serial dla dzieci. Po stracie ojca samodzielna 140letnia dziewczynka musi pójść w jego ślady, aby nauczyć się jazdy na jednorożcu w odległej magicznej akademii. Premiera Rozdziału 4 13 listopada.
- Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca (2025) - tajwański serial dramatyczny. Gdy osławiony seryjny morderca udziela młodej kobiecie wywiadu do filmu, na jaw wychodzi jego bolesna i traumatyczna przeszłość związana z jego pierwszą miłością. Premiera części 1 13 listopada.
- Delhi Crime (2025) - indyjski serial dramatyczny. Chwalony za "wspaniałe aktorstwo" (Scroll) dramat kryminalny o policjantce Vartice Chaturvedi (Shefali Shah) zajmującej się najtrudniejszymi sprawami w Indiach. Premiera 3. sezonu 13 listopada.
- Bestia we mnie (2025) - amerykański serial dramatyczny. Znana pisarka zostaje wciągnięta w skomplikowaną psychologiczną grę ze swoim potężnym, bogatym nowym sąsiadem, który - być może - jest mordercą. Premiera 13 listopada.
Ponadto bibliotekę platformy wzbogaciły takie oto wysoko oceniane filmy:
DISNEY+
Na Disney+ pojawiło się kilka nowości wartych uwagi:
- Zakręcony piątek 2 (2025) - komedia. Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan powracają w rolach Tess i Anny Coleman w kontynuacji filmu „Zakręcony piątek” z 2003 roku – „Zakręcony piątek 2”. Od kryzysu tożsamości Tess i Anny minęły długie lata. Anna ma teraz własną córkę, a wkrótce zyska również pasierbicę. Próbując sprostać wyzwaniom łączenia dwóch rodzin, Tess i Anna przekonują się, że historia lubi się powtarzać. Premiera 12 listopada.
- Jonas Brothers: Zdążyć na Święta (2025) - Jonas Brothers kończą trasę koncertową wielkim występem w Londynie. Teraz jedyne, czego pragną, to wrócić do domu i spędzić święta z rodzinami. Kevina, Joe i Nick'a spotyka seria niefortunnych przypadków, niepowodzeń i przeciwności, które wystawiają na próbę ich braterską więź. Wszyscy trzej bracia stawiają czoło własnym wyzwaniom: Kevin pragnie spróbować czegoś nowego, Joe ponownie nawiązuje kontakt z dawną znajomą, a Nick odczuwa ciężar odpowiedzialności związanej z podejmowaniem decyzji. Kiedy kolejne próby dotarcia do domu kończą się fiaskiem, bracia uczą się polegać na sobie nawzajem i zaczynają doceniać atmosferę świąt Bożego Narodzenia. To familijna opowieść, w której pojawiają się zupełnie nowe, oryginalne piosenki i gościnnie występują znani artyści. Premiera 14 listopada.
- Sekrety mormońskich żon (2025) - skandaliczny świat grupy wpływowych mormońskich mam imploduje. Premiera 3. sezonu 13 listopada.
- LEGO Marvel Avengers: Szalone historie (2025) - animacja. Hawkeye i Avengersi muszą ocalić świat przed katastrofalną destrukcją. Premiera 14 listopada.
Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:
APPLE TV
Na Apple TV nie zabrakło w tym tygodniu kilku premier, które warto obejrzeć:
- Palm Royale (2025) - W drugim sezonie Maxine, po głośnym publicznym załamaniu, staje się persona non grata wśród miejscowej śmietanki towarzyskiej. By odzyskać swoje miejsce, będzie musiała sięgnąć po spryt, manipulację i odrobinę zemsty. Premiera 2. sezonu 12 listopada
- Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle (2025) - dokument. W intymnej i radosnej opowieści o miłości w obliczu straty, poetki Andrea Gibson i Megan Falley odnajdują siłę, a także nieoczekiwany humor, w być może swoim ostatnim roku razem. Premiera 14 listopada.
Warto również nadrobić nowe odcinki bardzo dobrych seriali:
- Jedyna
- The Morning Show
- Ostatnia rubież
- Na ostrzu noża: w pogoni za Gwiazdkami Michelin
- Kasa
- Droga do prawdy
Prime Video
W ten weekend warto sprawdzić kilka nowości, które trafiły w tym tygodniu na Prime Video:
- Bat Rodzinka (2025) - animacja. Ten pełen akcji i humoru animowany serial w 22-minutowych odcinkach ukazuje Damiana i Bruce’a Wayne’ów wraz ze zgraną, choć nieco ekscentryczną rodzinką, którzy zmagają się z wyzwaniami codzienności, jednocześnie chroniąc Gotham. Premiera 1. sezonu 10 listopada.
- Wybryk (2025) - komedia akcji. Gdy bezrobotny księgowy Brian (Kevin James) dołącza do Jeffa (Alan Ritchson), ojca zajmującego się domem, by spędzić popołudnie z synami, spodziewa się spokojnego wypoczynku. Zamiast tego ścigają ich najemnicy, a Brian – zupełnie nieprzygotowany – musi pokonać jedną absurdalną przeszkodę po drugiej. W tej szalonej, zabawnej przygodzie życie ojca z przedmieścia spotyka się z chaosem filmu akcji. Premiera 12 listopada.
- Zły zamiar (2025) - dramat. Tajemniczy młody mężczyzna podejmuje pracę w bogatej rodzinie. Czy poznają jego prawdziwą tożsamość, zanim zdoła zniszczyć wszystko, co kochają? Premiera 1. sezonu 14 listopada.
Nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali:
SkyShowtime
Na SkyShowtime trafiło kilka interesujących nowości:
- Road to Arcadia (2025) - serial oryginalny SkyShowtime Road to Arcadia opowiada historię Pabla – mężczyzny, który na pierwszy rzut oka ma wszystko: spokojne życie, ukochanego syna i poważanie lokalnej społeczności. Na co dzień jest trenerem młodzieżowej drużyny zapaśniczej w spokojnym miasteczku Arcadia na Wyspach Kanaryjskich, a szacunek mieszkańców zyskał dzięki swojej łagodności i opanowaniu. Nikt jednak nie zna prawdy o jego przeszłości. Pablo uciekł z brutalnego świata w Meksyku, aby chronić swojego syna Bruna. Ojcostwo odmieniło jego życie, ale ucieczka miała swoją cenę: zostawił żonę, która nigdy mu tego nie wybaczyła. Teraz kobieta wraca i jest gotowa zburzyć jego nowo zbudowane życie. Premiera pierwszych 3 odcinków 10 listopada.
- Where the Sun Always Shines (2025) - to stworzona przez uznanego reżysera, scenarzystę i aktora Felixa Herngrena produkcja oryginalna SkyShowtime. Opowiada o Tomie (Per Lasson) i Petrze (Lisa Linnertorp), odnoszącej sukcesy parze, która zbudowała duży sklep Ica Maxi w Linköping i sprzedała go za rekordową sumę. Dzięki temu mogli rozpocząć luksusowe życie z synami na Majorce. Planowali niekończące się wakacje, jednak niespodziewanie wszystko się komplikuje. Na wyspę przeprowadzają się brat Toma - Timmy (Erik „Jerka" Johansson) wraz z żoną Mają (Rakel Wärmländer) i dziećmi – wtedy zaczyna się prawdziwy chaos. Premiera pierwszych 2 odcinków 10 listopada.
- The Paper (2025) - nowy serial komediowy Grega Danielsa i Michaela Komana. W tym mockumencie ekipa filmowa, która uwieczniła oddział Dunder Mifflin w Scranton w The Office, szuka nowego tematu. Trafia na historyczną gazetę ze Środkowego Zachodu oraz na ambitnego wydawcę próbującego tchnąć w nią nowe życie. Na czele znakomitej obsady stoją Domhnall Gleeson oraz Sabrina Impacciatore. Premiera pierwszych 3 odcinków 14 listopada.
Ponadto warto nadrobić nowe odcinki seriali:
- Tulsa King
- Glina. Nowy rozdział
- Mayor of Kingstown
- Devil in Disguise: John Wayne Gacy
HBO Max
Na HBO Max zadebiutował nowy serial:
- Intrygantka (Seduction) - Markiza de Merteuil, zdradzona przez Valmonta, wyrusza w śmiałą podróż, aby stać się czołową kurtyzaną Paryża. Aby mogła stać się bohaterką własnej historii, musi odegrać rolę czarnego charakteru w życiu innych. Premiera pierwszego odcinka 14 listopada.
Ponadto bibliotekę serwisu uzupełniły takie ciekawe produkcje:
- Przypadek Harolda Cricka - Harold słyszy w głowie narrację autorki, która pisze o jego życiu. Musi ją odnaleźć, zanim ta postanowi go uśmiercić.
- BlackBerry - Historia błyskawicznego sukcesu i katastrofalnego upadku pierwszego na świecie smartfona - BlackBerry.
- Królestwo Niebieskie - Życie kowala pogrążonego w rozpaczy po stracie najbliższych odmienia wizyta rycerza, który nakłania go do wzięcia udziału w wyprawie krzyżowej. Orlando Bloom w jednej z głównych ról.
- Ostatni pojedynek - Opowieść o zdradzie i zemście osadzona w brutalnej rzeczywistości XIV-wiecznej Francji, w reżyserii Ridleya Scotta.
Nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali:
Canal+
Na platformę trafiło kilka produkcji wartych uwagi:
- Dziewczyna z igłą (2024) - Mroczny, intymny i zdecydowanie wart obejrzenia film Magnusa Von Horna zdobył wiele nagród na festiwalach, w tym również nominację do Oscara w 2025 roku, walcząc o tytuł najlepszego filmu międzynarodowego. Przedstawiona na ekranie Kopenhaga roku 1919 to pole walki dla Karoline, żyjącej na skraju ubóstwa pracownicy fabryki, której losy odmieniają się na zawsze, gdy poznaje Dagmar, kobietę prowadzącą sklep oraz skrywającą okrutną tajemnicę. Minimalistyczne zdjęcia autorstwa Michała Dymka idealnie wpisują się w klimat opowieści, nawiązując estetyką do wczesnego kina i wprowadzając widza w stan pełnego skupienia. Premiera 11 listopada.
- Cat’s Eyes (2024) - Ośmioodcinkowy serial francuskiej produkcji, opowiadający historię dwóch sióstr, które za dnia prowadzą paryską kawiarnię, a nocą… kradną dzieła sztuki. Celem kobiet staje się odzyskanie kolekcji ich, zmarłego w tajemniczym pożarze, ojca. Siostry Chamade rozpoczynają skomplikowaną grę z policją, której przewodniczy były partner jednej z nich. Premiera 11 listopada.
- El Inmortal (2025) - José Antonio, znany jako El Inmortal, cudem przeżył zamach na swoje życie. Choć wyszedł z niego okaleczony, to jeszcze bardziej niż wcześniej kieruje nim pragnienie zemsty na Faustim, który odebrał mu przez lata budowane władzę i wpływy. Teraz były król madryckiego półświatka nie cofnie się przed niczym. Rozpoczyna bezwzględną i krwawą wojnę, by doprowadzić do śmierci swojego wroga. Premiera 2. sezonu 12 listopada.
- The Office PL (2025) - Kolejny sezon kultowego serialu, który pokazuje polską, biurową rzeczywistość w krzywym zwierciadle. Siedleckiemu biuru „Kropliczanki” grożą przenosiny, a powodem jest… romans Michała Holca! Nikt nie może iść spokojnie na urlop, a wszelkie znane dotąd metody zapanowania nad stresem zawodzą, prowadząc jak zwykle do pełnych cringe’u i śmiechu wydarzeń. Obok znanych i lubianych gwiazd serialu, w piątym sezonie widzowie będą mogli oglądać na ekranie gościnny występ Joanny Kulig czy Pawła Deląga. Premiera 5. sezonu 14 listopada.
- Reagan (2024) - dramat. Od kariery aktorskiej do posady prezydenta – ta produkcja opowiada losy Ronalda Reagana, czterdziestego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który poświęcił swoją polityczną karierę walce z totalitaryzmem. Akcja filmu opowiadana jest z perspektywy Wiktora Pietrowicza, byłego agenta KGB, który obserwował Reagana za czasów jego kariery w Hollywood. W głównej roli Dennis Quaid. Premiera 15 listopada.
INNE SERWISY VOD:
- Jedna bitwa po drugiej (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia na Rakuten TV) - Kiedy po 16 latach ich wróg powraca, grupa byłych rewolucjonistów jednoczy się, by uratować córkę jednego ze swoich.
- Wojna o przetrwanie (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia na Canal+, Prime Video, Megogo, Cineman, Rakuten TV, Play Now, Pilot WP) - film powstał na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Ethana Pettusa. Historia rozgrywa się w 1968 roku i opowiada o Vulture Squad - zespole zwiadowczym, wysłanym do odległej doliny w dżungli, by zlokalizować zagubiony pluton. Na miejscu okaże się jednak, że będą musieli twarzą w twarz z prehistorycznymi drapieżnikami.