VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV i inne)

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Prime Video, SkyShowtime i innych.
Jak co tydzień na VOD trafiło wiele interesujących tytułów, które warto obejrzeć w weekend. Z nowymi sezonami powróciły seriale Landman: Negocjator oraz Tajny Informator. Zadebiutowała również druga część Planu wycieczki z Markiem Wahlbergiem. Na uwagę zasługują filmy Sny o pociągach, Ręką nad kołyską i Po polowaniu. Miłośnicy animacji powinni sprawdzić serial Potężna dziewiątka.
Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.
NETFLIX
Ten tydzień na Netflix wygląda skromnie, ponieważ na platformę weszły tylko dwie nowości:
- ONE SHOT z Edem Sheeranem (2025) - amerykański serial. Jeden wokalista. Jedno miasto. Jedno ujęcie. Ed Sheeran rozpala ulice Nowego Jorku swoimi największymi hitami w tym przełomowym muzycznym doświadczeniu kręconym na żywo. Premiera 21 listopada.
- Sny o pociągach (2025) - dramat. Spokojny drwal doświadcza miłości i straty w przechodzącej monumentalne zmiany Ameryce początku XX wieku. Premiera 21 listopada.
Jeśli te nowości nie są w Waszym guście to do wyboru są również inne tytuły, które pojawiły się w tym tygodniu:
- Selena y Los Dinos: Historia rodzinna (2025) - dokument biograficzny. "Bez was jestem nikim". Rodzina Seleny trzymała się razem na dobre i na złe i sięgnęła po sławę. Teraz oddaje cześć życiu i dziedzictwu ikony muzyki. Premiera 17 listopada.
- Tajemnice rodziny Carmanów (2025) - dokument. Młody mężczyzna, który cudem przetrwał na morzu, zostaje oskarżony o zabójstwo dwójki członków jego bogatej rodziny z Nowej Anglii. Dokument o prawdziwej zbrodni. Premiera 19 listopada.
- Syn tysiąca ojców (2025) - brazylijski dramat. Żyjący w małej wiosce samotny rybak, który marzy o synu, odnajduje światełko nadziei, które daje mi przystęp do innych ludzi i ich głęboko skrywanych sekretów. Premiera 19 listopada.
- Szampańskie święta (2025) - komedia romantyczna. Sydney (Minka Kelly) zawsze dostaje to, czego chce. Przed świętami leci do Francji, żeby kupić wytwórnię szampana. Na miejscu zakochuje się w synu jej założyciela. Premiera 19 listopada.
- Zazdrosna (2025) - argentyński serial dramatyczny. Niemal 40-letnia Vicky, załamana rozstaniem, postanawia poszukać nowej miłości. Tak rozpoczyna się jej przełomowa - i przezabawna - podróż ku samopoznaniu. Premiera 3. sezonu 19 listopada.
- Szaleństwa (2025) - meksykański dramat. Sześć kobiet łączy wspólny "przyjaciel" - szaleństwo, które nawiedza nas wszystkich, skłaniając do dostrzeżenia prawdy, odważnych decyzji i wprowadzenia zmian w życiu. Premiera 20 listopada.
- Park Jurajski: Teoria chaosu (2025) - animowany serial familijny. Brooklynn, Darius, Ben i Yaz próbują dostać się do Biosyn HQ, a Kenji i Sammy przygotowują się do negocjacji z Lewisem Dodgsonem. Premiera 4. sezonu 20 listopada.
- Tajny Informator (2025) - sitcom. Kiedy sekrety rektora uczelni wpadają w niepowołane ręce, Charles podszywa się pod zaproszonego wykładowcę, aby wykryć anonimowego szantażystę. Premiera 2. sezonu 20 listopada.
Ponadto bibliotekę uzupełniły takie tytuły na licencji:
- Last Christmas
- Tarot: Karta śmierci - od 22.11
- Ani słowa więcej - od 22.11
- Tożsamość Bourne'a - od 23.11
- Dziedzictwo Bourne'a - od 23.11
- Krucjata Bourne'a - od 23.11
- Ultimatum Bourne'a - od 23.11
- Jason Bourne - od 23.11
DISNEY+
Na Disney+ w tym tygodniu trafiły takie oto nowości:
- Ręka nad kołyską (2025) - thriller. Pełen napięcia i uwodzicielski thriller psychologiczny, który na nowo interpretuje klasyczny film, demaskując iluzję domowego szczęścia z chłodną precyzją. W najnowszym thrillerze psychologicznym w reżyserii Michelle Garzy Cervery, zamożna matka z przedmieść (Mary Elizabeth Winstead) zatrudnia nową nianię (Maika Monroe), nie podejrzewając, że kobieta nie jest tym, za kogo się podaje. Premiera 19 listopada.
- Nauczyciel angielskiego (20250) komedia. Nauczyciel Evan Marquez próbuje odpowiedzieć na pytanie: czy można być w pełni sobą w swojej pracy? Premiera 2. sezonu 19 listopada.
Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:
- Genialna Morgan
- Murdaugh: Śmierć w rodzinie (finał sezonu)
APPLE TV
Na Apple TV zadebiutowała druga część filmu Plan wycieczki, w którym występują Mark Wahlberg, Michelle Monaghan i Kit Harington.
- Plan wycieczki 2 (2025) - komedia. Dan zrywa z życiem zabójcy i jedynie, czego pragnie, to spędzić czas ze swoimi dziećmi. Kiedy jednak dowiaduje się, że córka ma własne plany, organizuje rodzinną wycieczkę do Londynu, co stawia wszystkich na celowniku nieoczekiwanego wroga. Premiera 21 listopada.
Warto również nadrobić nowe odcinki bardzo dobrych seriali:
- Jedyna
- The Morning Show (finał sezonu)
- Ostatnia rubież
- Na ostrzu noża: w pogoni za Gwiazdkami Michelin (finał sezonu)
- Kasa
- Droga do prawdy
- Palm Royale
Prime Video
Na Prime Video w tym tygodniu zadebiutowały:
- Potężna dziewiątka - animacja. Grupa wyrzutków, przestępców i odmieńców przypadkiem ratuje kontynent, gdy relikt zdolny przeobrażać rzeczywistość trafia w niepowołane ręce. Potężna dziewiątka musi wejść do gry, zanim Wildemount pogrąży się w chaosie. Premiera trzech pierwszych odcinków 19 listopada.
- Po polowaniu (2025) - dramat. Porywający dramat psychologiczny wizjonerskiego reżysera Luki Guadagnino. Profesorka uniwersytecka (Julia Roberts) staje przed osobistym i zawodowym dylematem po oskarżeniach wobec jednego z jej kolegów (Andrew Garfield) ze strony jej najlepszej studentki (Ayo Edebiri). Sprawa może ujawnić mroczną tajemnicę z przeszłości profesorki. Scenariusz: Nora Garrett.
Nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali:
SkyShowtime
W ten weekend na SkyShowtime debiutują dwie wyczekiwane nowości:
- Landman: Negocjator (2025) - Serial stworzony przez Taylora Sheridana i Christiana Wallace'a to produkcja z gwiazdorską obsadą, w której znaleźli się m.in. zdobywca Oscara Billy Bob Thornton, nominowani do tej nagrody Demi Moore, Andy Garcia oraz Sam Elliott. Serial osadzony w nowo powstałych miasteczkach zachodniego Teksasu to współczesna opowieść o poszukiwaniu szczęścia i fortuny w świecie platform wiertniczych. Fabuła została oparta na znanym podcaście „Boomtown", stworzonym przez Imperative Entertainment i Texas Monthly. Historia opowiadana jest z dwóch perspektyw – pracowników naftowych i bezwzględnych miliarderów, którzy spowodowali zmiany wpływające na klimat, gospodarkę oraz geopolitykę. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 21 listopada.
- Krychowiak: krok od szczytu (2025) - dokument. Krychowiak: krok od szczytu odsłania kulisy życia byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, Grzegorza Krychowiaka, który w tym tygodniu oficjalnie ogłosił zakończenie kariery sportowej. W ostatnich miesiącach Grzegorz wyruszył w podróż przez różne etapy swojego życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego, i niemal na każdym kroku towarzyszyła mu przy tym kamera. W dokumencie szczerze i z humorem opowiada nie tylko o przeszłości, ale także o przyszłości, na które spojrzał z dystansu, podejmując się wyzwania zdobycia Mount Everestu. Serial Krychowiak: krok od szczytu to pierwsza produkcja dokumentalna SkyShowtime. Premiera wszystkich odcinków 21 listopada.
- Przyjmij / Odrzuć (2025) - thriller. Pierwsze randki mogą być... trudne. A w tym przyprawiającym o zawrót głowy thrillerze akcji bywają także śmiertelnie niebezpieczne. Violet (Meghann Fahy) jest owdowiałą matką, która zdobyła się na odwagę, by po latach pójść na randkę z uroczym fotografem Henrym (Brandon Sklenar). Magia pierwszego spotkania zostaje nagle przerwana, gdy Violet otrzymuje niepokojące nagrania: zamaskowana postać wchodzi do jej domu i wydaje kolejne polecenia, którym przerażona kobieta musi się podporządkować. Violet ma wykonać każde polecenie, inaczej jej bliskim grozi śmierć. Ostatnie żądanie jej anonimowego prześladowcy? Zabić Henry'ego.
Ponadto warto nadrobić nowe odcinki seriali:
- Tulsa King
- Glina. Nowy rozdział
- Mayor of Kingstown
- Devil in Disguise: John Wayne Gacy
- The Paper
- Where the Sun Always Shines
- Road to Arcadia
HBO Max
Na HBO Max trafił nowy dokument:
- Myśli i modlitwy - Dokument zagłębia się w złożoność przygotowań na wypadek strzelanin, od symulacji w grach wideo po szkolne ćwiczenia. Premiera 19 listopada.
Ponadto bibliotekę platformy wzbogaciły takie oto tytuły:
- Światełko w tunelu - Pogrążony w żałobie budowlaniec dołącza do teatru, gdzie sceniczny dramat zaczyna odbijać się echem z jego własnym życiu.
- Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - Ostatnia sprawa Warrenów zagraża ich rodzinie i córce Judy. Przerażający finał kultowej serii.
- Pan i władca: Na krańcu świata - Podczas wojen napoleońskich grupa marynarzy wyrusza w podróż, by odkryć, jak wygląda życie po drugiej stronie świata.
- 30 dni mroku - Miasteczko na Alasce pogrąża się w ciemności na cały miesiąc, a jego mieszkańcy stają się celem krwiożerczych wampirów.
- Wyścig z czasem - W świecie, gdzie bogaci mogą żyć wiecznie, a biedni umierają młodo, Justin Timberlake łączy siły z Amandą Seyfried, by obalić system.
- Urodzeni mordercy - Woody Harrelson i Juliette Lewis jako dwoje młodych, atrakcyjnych seryjnych morderców, którzy stają się ulubieńcami telewizji. Nagroda Specjalna Jury na MFF w Wenecji.
- Ilu miałaś facetów? - Anna Faris i Chris Evans w komedii o kobiecie, która postanawia odnaleźć prawdziwą miłość, szukając najlepszego „byłego” w swoim życiu.
- Kochanek królowej - Zrealizowana z epickim rozmachem opowieść o romansie duńskiej królowej i nadwornego lekarza. Nominacja do Oscara i Złotego Globu w kategorii „najlepszy film zagraniczny”.
- Eddie zwany Orłem - Historia Michaela „Eddiego” Edwardsa - nieoczywistego, lecz odważnego brytyjskiego skoczka narciarskiego. Od 22 listopada.
CANAL+
W tym tygodniu na Canal+ pojawiły się takie oto filmy:
- Król kręgli (2024) - To komedia sportowa, która porywa ekscentryzmem i barwną, niekonwencjonalną narracją. Głównym bohaterem filmu jest Walt, pracujący w zrujnowanej kręgielni AlleyCatz w roli barmana. Gdy na jaw wychodzi jego niecodzienny talent do gry w bowling, wraz ze swoją przyjaciółką Skunk rusza na podbój turniejów, by uratować kręgielnię przed zamknięciem. Premiera 18 listopada.
- Abigail (2024) - horror. Kiedy dwunastoletnia baletnica, córka wpływowego bossa świata przestępczego, zostaje uprowadzona, jej porywacze żądają okupu w wysokości 50 milionów dolarów. Czekając na pieniądze, zmuszeni są pilnować dziewczynkę w odizolowanej rezydencji. Szybko jednak sytuacja wymyka się spod kontroli. Przestępcy zaczynają znikać jeden po drugim, a ci, którzy pozostali, z rosnącym przerażeniem uświadamiają sobie, że wcale nie są strażnikami ofiary, lecz role zupełnie się odwróciły… Premiera 21 listopada.
- Quebonafide: Północ / Południe (2025) - To wydarzenie artystyczne, które łączy w sobie musical, film oraz intymny monolog Quebonafide. Artysta zabiera swoich fanów w podróż do swojej przeszłości, wracając z niezwykle osobistym projektem, łączącym różne wymiary artystyczne. Film przeplatany jest dokumentalnymi materiałami z życia Kuby, budując złożony portret artysty. To pozycja obowiązkowa dla wszystkich kochających muzykę i ciekawych jej świata pokazanego zza kulis. Premiera 22 listopada.
- Megamocny kontra syndykat zagłady (2024) - animacja. Kontynuacja hitu familijnego sprzed 15 lat, który powraca z kolejnymi wciągającymi przygodami. Lubiany przez wszystkich bohater, od dawna znajdujący się już po dobrej stronie, musi udawać złoczyńcę, by powstrzymać dawnych współpracowników i ochronić Metropolis. Premiera 23 listopada.
Ponadto warto nadrobić nowe odcinki seriali:
- The Office PL
- Talamasca: Sekretny zakon
- El Inmortal
- Cat’s Eyes
INNE SERWISY VOD:
- O psie, który jeździł koleją 2 (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia na Polsat Box Go, Canal+, Megogo, Rakuten TV, Play Now, Player.pl) - Po udanej operacji w USA Zuzia (Liliana Zajbert) wraz ze swoimi rodzicami (Mateusz Damięcki i Monika Pikuła) wraca do Polski. Na czas jej nieobecności Lampo, czyli znany w całym kraju jako PKPies ukochany czworonóg dziewczynki, zostaje oddany pod opiekę dyrektora stacji kolejowej (Adam Woronowicz). Uporządkowane życie mężczyzny, który zgodził się przyjąć pod swoje skrzydła owczarka szwajcarskiego, zamienia się w chaos wymieszany z bałaganem. Mimo okazjonalnych psot, Lampo wciąż uwielbia jeździć pociągami. Pewnego dnia nie wraca jednak ze swoich wojaży o spodziewanym czasie, a ślad po nim urywa się i nie pomaga nawet nadajnik GPS przypięty do obroży. Spanikowany dyrektor postanawia przygarnąć ze schroniska psa tej samej rasy co Lampo, aby na jaw nie wyszło zniknięcie podopiecznego. Kiedy Zuzia przyjeżdża w rodzinne strony od razu orientuje się, że obecny na stacji zwierzak to nie jej ukochany pies, a w dodatku to suczka i ma na imię Luna. Wspólnie ze swoim przyjacielem Antkiem i nową kudłatą kompanką udają się w pełną przygód podróż, aby rozwiązać zagadkę zniknięcia Lampo. W ślad za nimi rusza oczywiście spanikowany dyrektor.