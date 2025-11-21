VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Prime Video, SkyShowtime i innych.

Jak co tydzień na VOD trafiło wiele interesujących tytułów, które warto obejrzeć w weekend. Z nowymi sezonami powróciły seriale Landman: Negocjator oraz Tajny Informator. Zadebiutowała również druga część Planu wycieczki z Markiem Wahlbergiem. Na uwagę zasługują filmy Sny o pociągach, Ręką nad kołyską i Po polowaniu. Miłośnicy animacji powinni sprawdzić serial Potężna dziewiątka.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (21 - 23 listopada)? Nowe seriale i filmy (Netflix, HBO Max, Disney+ i inne)

NETFLIX

Ten tydzień na Netflix wygląda skromnie, ponieważ na platformę weszły tylko dwie nowości:

ONE SHOT z Edem Sheeranem (2025) - amerykański serial. Jeden wokalista. Jedno miasto. Jedno ujęcie. Ed Sheeran rozpala ulice Nowego Jorku swoimi największymi hitami w tym przełomowym muzycznym doświadczeniu kręconym na żywo. Premiera 21 listopada.

Sny o pociągach (2025) - dramat. Spokojny drwal doświadcza miłości i straty w przechodzącej monumentalne zmiany Ameryce początku XX wieku. Premiera 21 listopada.

Jeśli te nowości nie są w Waszym guście to do wyboru są również inne tytuły, które pojawiły się w tym tygodniu:

Selena y Los Dinos: Historia rodzinna (2025) - dokument biograficzny. "Bez was jestem nikim". Rodzina Seleny trzymała się razem na dobre i na złe i sięgnęła po sławę. Teraz oddaje cześć życiu i dziedzictwu ikony muzyki. Premiera 17 listopada.

Tajemnice rodziny Carmanów (2025) - dokument. Młody mężczyzna, który cudem przetrwał na morzu, zostaje oskarżony o zabójstwo dwójki członków jego bogatej rodziny z Nowej Anglii. Dokument o prawdziwej zbrodni. Premiera 19 listopada.

Syn tysiąca ojców (2025) - brazylijski dramat. Żyjący w małej wiosce samotny rybak, który marzy o synu, odnajduje światełko nadziei, które daje mi przystęp do innych ludzi i ich głęboko skrywanych sekretów. Premiera 19 listopada.

Szampańskie święta Premiera 19 listopada.

Zazdrosna Premiera 3. sezonu 19 listopada.

Szaleństwa (2025) - meksykański dramat. Sześć kobiet łączy wspólny "przyjaciel" - szaleństwo, które nawiedza nas wszystkich, skłaniając do dostrzeżenia prawdy, odważnych decyzji i wprowadzenia zmian w życiu. Premiera 20 listopada.

Park Jurajski: Teoria chaosu Premiera 4. sezonu 20 listopada.

Tajny Informator Premiera 2. sezonu 20 listopada.

Ponadto bibliotekę uzupełniły takie tytuły na licencji:

DISNEY+

Na Disney+ w tym tygodniu trafiły takie oto nowości:

Ręka nad kołyską (2025) - thriller. Pełen napięcia i uwodzicielski thriller psychologiczny, który na nowo interpretuje klasyczny film, demaskując iluzję domowego szczęścia z chłodną precyzją. W najnowszym thrillerze psychologicznym w reżyserii Michelle Garzy Cervery, zamożna matka z przedmieść (Mary Elizabeth Winstead) zatrudnia nową nianię (Maika Monroe), nie podejrzewając, że kobieta nie jest tym, za kogo się podaje. Premiera 19 listopada.

Nauczyciel angielskiego Premiera 2. sezonu 19 listopada.

Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:

APPLE TV

Na Apple TV zadebiutowała druga część filmu Plan wycieczki, w którym występują Mark Wahlberg, Michelle Monaghan i Kit Harington.

Plan wycieczki 2 (2025) - komedia. Dan zrywa z życiem zabójcy i jedynie, czego pragnie, to spędzić czas ze swoimi dziećmi. Kiedy jednak dowiaduje się, że córka ma własne plany, organizuje rodzinną wycieczkę do Londynu, co stawia wszystkich na celowniku nieoczekiwanego wroga. Premiera 21 listopada.

Warto również nadrobić nowe odcinki bardzo dobrych seriali:

Prime Video

Na Prime Video w tym tygodniu zadebiutowały:

Potężna dziewiątka - animacja. Grupa wyrzutków, przestępców i odmieńców przypadkiem ratuje kontynent, gdy relikt zdolny przeobrażać rzeczywistość trafia w niepowołane ręce. Potężna dziewiątka musi wejść do gry, zanim Wildemount pogrąży się w chaosie. Premiera trzech pierwszych odcinków 19 listopada.

Nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali:

SkyShowtime

W ten weekend na SkyShowtime debiutują dwie wyczekiwane nowości:

Landman: Negocjator Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 21 listopada.

Krychowiak: krok od szczytu Premiera wszystkich odcinków 21 listopada.

Ponadto warto nadrobić nowe odcinki seriali:

HBO Max

Na HBO Max trafił nowy dokument:

Myśli i modlitwy - Dokument zagłębia się w złożoność przygotowań na wypadek strzelanin, od symulacji w grach wideo po szkolne ćwiczenia. Premiera 19 listopada.

Ponadto bibliotekę platformy wzbogaciły takie oto tytuły:

Światełko w tunelu - Pogrążony w żałobie budowlaniec dołącza do teatru, gdzie sceniczny dramat zaczyna odbijać się echem z jego własnym życiu.

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - Ostatnia sprawa Warrenów zagraża ich rodzinie i córce Judy. Przerażający finał kultowej serii.

CANAL+

W tym tygodniu na Canal+ pojawiły się takie oto filmy:

Król kręgli (2024) - To komedia sportowa, która porywa ekscentryzmem i barwną, niekonwencjonalną narracją. Głównym bohaterem filmu jest Walt, pracujący w zrujnowanej kręgielni AlleyCatz w roli barmana. Gdy na jaw wychodzi jego niecodzienny talent do gry w bowling, wraz ze swoją przyjaciółką Skunk rusza na podbój turniejów, by uratować kręgielnię przed zamknięciem. Premiera 18 listopada.

Abigail (2024) - horror. Kiedy dwunastoletnia baletnica, córka wpływowego bossa świata przestępczego, zostaje uprowadzona, jej porywacze żądają okupu w wysokości 50 milionów dolarów. Czekając na pieniądze, zmuszeni są pilnować dziewczynkę w odizolowanej rezydencji. Szybko jednak sytuacja wymyka się spod kontroli. Przestępcy zaczynają znikać jeden po drugim, a ci, którzy pozostali, z rosnącym przerażeniem uświadamiają sobie, że wcale nie są strażnikami ofiary, lecz role zupełnie się odwróciły… Premiera 21 listopada.

Quebonafide: Północ / Południe (2025) - To wydarzenie artystyczne, które łączy w sobie musical, film oraz intymny monolog Quebonafide. Artysta zabiera swoich fanów w podróż do swojej przeszłości, wracając z niezwykle osobistym projektem, łączącym różne wymiary artystyczne. Film przeplatany jest dokumentalnymi materiałami z życia Kuby, budując złożony portret artysty. To pozycja obowiązkowa dla wszystkich kochających muzykę i ciekawych jej świata pokazanego zza kulis. Premiera 22 listopada.

Megamocny kontra syndykat zagłady (2024) - animacja. Kontynuacja hitu familijnego sprzed 15 lat, który powraca z kolejnymi wciągającymi przygodami. Lubiany przez wszystkich bohater, od dawna znajdujący się już po dobrej stronie, musi udawać złoczyńcę, by powstrzymać dawnych współpracowników i ochronić Metropolis. Premiera 23 listopada.

Ponadto warto nadrobić nowe odcinki seriali:

