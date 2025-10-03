VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+, Prime Video i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, HBO Max, Disney+ i innych.

Ten weekend zapowiada się wspaniale na VOD. Jeśli szukacie produkcji z dreszczykiem emocji w gwiazdorskiej obsadzie to czekają już na Was Zaginiony autokar oraz Nieczysta gra. Fani mocnych historii opartych na prawdziwych wydarzeniach powinni sprawdzić serial Potwór: Historia Eda Geina, opowiadający o seryjnym mordercy, którym inspirowały się takie filmy, jak Teksańska masakra piłą mechaniczną, Psychoza czy Milczenie owiec. Jeśli wolicie lżejsze i komediowe seriale to warto wybrać Chada Powersa z Glenem Powellem. A miłośnicy anime nie powinni przegapić premiery 2. sezonu Ranma 1/2.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (3 - 5 października)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, SkyShowtime i inne)

NETFLIX

Weekend na Netflix jest pełen nowości. Na szczególną uwagę zasługuje serial Potwór: Historia Eda Geina, który opowie o jednym z najstraszniejszych seryjnych morderców w historii. Ponadto warto obejrzeć film Steve z Cillianem Murphym.

Steve Premiera 3 października.

Zmiana (2025) - szwedzki serial kryminalny. Szwedzki posterunek rozpoczyna w latach 50. XX wieku śmiały eksperyment, zatrudniając grupę pierwszych policjantek. Serial zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Premiera 3 października.

Zwierz (2025) - hiszpański serial komediowy. Spłukany weterynarz Anton zaczyna pracę w ekskluzywnym sklepie zoologicznym. Czy dogadzając rozpieszczonym psiaczkom, nie zatęskni za leczeniem wiejskich zwierząt? Premiera 3 października.

Życzenie dżina Premiera 3 października.

Potwór: Historia Eda Geina Premiera 3 października.

Ranma 1/2 Premiera 2. sezonu 4 października.

Jeśli to nie są tytuły, które przypadły Wam do gustu to zawsze możecie sprawdzić nowości, które trafiły na platformę w ciągu tygodnia:

Koszmary z natury (2025) - dokument przyrodniczy. Serial przedstawia wstrząsające historie przetrwania, ukazując dramatyzm, grozę i mroczne piękno natury widziane oczami jej ofiar. Premiera 30 września.

RIV4LI (2025) - włoski serial familijny. Terry przenosi się do nowej szkoły i od razu popada w konflikt z popularnymi dzieciakami. Z pomocą nowych przyjaciół postanawia jednak zmienić panujące tam zasady. Premiera 1 października.

Rockstar: Duki z końca świata (2025) - w tym dokumencie argentyński mistrz trapu Duki opowiada o swojej przeszłości i karierze - od pierwszych bitew rapowych po osiągnięcie statusu gwiazdy. Premiera 2 października.

Twardzi goście (2025) - niemiecki serial komediowy. Czterech bliskich przyjaciół po czterdziestce stara się odnaleźć w świecie nowoczesnej męskości, ale ich wysiłki zwykle tylko pogarszają sprawę. Premiera 2 października.

DISNEY+

W tym tygodniu na Disney+ trafiła jedna nowość. To Chad Powers, w którym w głównej roli występuje Glen Powell.

Chad Powers Premiera 30 września.

fot. Hulu

Baloniarz (The Balloonist) - monotonne życie Gaby zmienia się, kiedy arogancki baloniarz ląduje na jej kurniku. Na platformie od 3 października.

Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:

APPLE TV+

Weekend na Apple TV+ zapowiada się interesująco ze względu na takie oto nowości:

Zaginiony autokar (2025) - dramat. Zdeterminowany ojciec (Matthew McConaughey) ryzykuje wszystko, by uratować oddaną nauczycielkę (America Ferrera) i jej uczniów przed zabójczym pożarem. Film inspirowany prawdziwymi bohaterskimi czynami. Premiera filmu 3 października.

fot. materiały prasowe

Siostry Grimm (2025) - animacja. Rok po tajemniczym zaginięciu rodziców, siostry Sabrina i Daphne przeprowadzają się do magicznego miasteczka, w którym bajki są prawdą, a sekrety czają się na każdym kroku. Premiera 3 października.

fot. Apple TV+

Warto również nadrobić nowe odcinki znakomitych seriali:

Prime Video

Na Prime Video zadebiutowała w tym tygodniu jedna nowość. Nie zapomnijcie również obejrzeć nowego odcinka 2. sezonu Pokolenie V.

Nieczysta gra (2025) - w filmie „Nieczysta gra”, pełnym akcji thrillerze w reżyserii Shane’a Blacka, wprawny złodziej dokonuje największego skoku w swoim życiu. W tej realistycznej, inteligentnej, zwariowanej zabawie w kotka i myszkę Parker (Mark Wahlberg), Grofield (LaKeith Stanfield), Zen (Rosa Salazar) i doświadczona ekipa wpadają na trop napadu, który stawia ich w szranki z nowojorską mafią. Premiera 1 października.

fot. Prime Video

Ponadto Prime Video wzbogaciło swoją bibliotekę o wszystkie filmy o Jamesie Bondzie, jak np. Doktor No, Moonraker, GoldenEye czy Skyfall. Do tego na uwagę zasługują inne wybrane nowości na platformie:

SkyShowtime

SkyShowtime w tym tygodnie nie ma do zaproponowania żadnych nowości, dlatego warto nadrobić nowe odcinki seriali:

HBO Max

W tym tygodniu na HBO Max nie trafiły żadne nowości, dlatego warto nadrobić nowe odcinki seriali takich, jak Peacemaker, Scheda i Grupa zadaniowa. Ponadto w serwisie znalazły się trzy części serii horrorów Obecność. Z kolei bibliotekę HBO Max wzbogaciły takie oto wybrane produkcje:

Shrek ma wielkie oczy - Halloween to ulubione święto Shreka! Wyzwanie: noc strachu w zamku Farquaada i opowieści, które przerazić mogą nawet najodważniejszych.

Shrek i duch Lorda Farquaada - Fiona zostaje zaatakowana przez Theloniusa. Szalony, zabawny pościg z udziałem Shreka i Osła rusza pełną parą!

Nomadland

Cube

Cube Libre

INNE SERWISY VOD: