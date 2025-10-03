placeholder
Wydanie weekendowe

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
apple tv+ 
hbo max skyshowtime nowości netflix weekend Prime video disney+ VOD

VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+, Prime Video i inne)

VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+, Prime Video i inne) fot. materiały prasowe
Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, HBO Max, Disney+ i innych.

Ten weekend zapowiada się wspaniale na VOD. Jeśli szukacie produkcji z dreszczykiem emocji w gwiazdorskiej obsadzie to czekają już na Was Zaginiony autokar oraz Nieczysta gra. Fani mocnych historii opartych na prawdziwych wydarzeniach powinni sprawdzić serial Potwór: Historia Eda Geina, opowiadający o seryjnym mordercy, którym inspirowały się takie filmy, jak Teksańska masakra piłą mechaniczną, Psychoza czy Milczenie owiec. Jeśli wolicie lżejsze i komediowe seriale to warto wybrać Chada Powersa z Glenem Powellem. A miłośnicy anime nie powinni przegapić premiery 2. sezonu Ranma 1/2.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (3 - 5 października)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, SkyShowtime i inne)

NETFLIX

Weekend na Netflix jest pełen nowości. Na szczególną uwagę zasługuje serial Potwór: Historia Eda Geina, który opowie o jednym z najstraszniejszych seryjnych morderców w historii. Ponadto warto obejrzeć film Steve z Cillianem Murphym.

  • Steve (2025) - brytyjski dramat. Intensywny dzień z życia dyrektora szkoły poprawczej ostatniej szansy, który usiłuje zapanować nad uczniami, jednocześnie zmagając się z własnymi problemami. Premiera 3 października. 
Netflix
  • Zmiana (2025) - szwedzki serial kryminalny. Szwedzki posterunek rozpoczyna w latach 50. XX wieku śmiały eksperyment, zatrudniając grupę pierwszych policjantek. Serial zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Premiera 3 października. 
  • Zwierz (2025) - hiszpański serial komediowy. Spłukany weterynarz Anton zaczyna pracę w ekskluzywnym sklepie zoologicznym. Czy dogadzając rozpieszczonym psiaczkom, nie zatęskni za leczeniem wiejskich zwierząt? Premiera 3 października. 
  • Życzenie dżina (2025) - koreański serial romantyczny. Ekstrawagancki dżin powraca po tysiącleciu, aby spełnić życzenia bezdusznej kobiety. Czy jego magia zdoła wnieść do jej świata odrobinę miłości i fantazji? Premiera 3 października. 
  • Potwór: Historia Eda Geina (2025) - serial dramatyczny. Wstrząsająca prawdziwa historia Eda Geina, hieny cmentarnej i słynnego mordercy, który stał się inspiracją dla wielu kultowych ekranowych zabójców w Hollywood. Premiera 3 października. 

Potwór: Historia Eda Geina

arrow-left
Potwór: Historia Eda Geina
Netflix
arrow-right

  • Ranma 1/2 (2025) - anime. Świeża odsłona klasycznego aniem o przeklętym mistrzu sztuk walki i jego legionie adoratorek na podstawie mangi autorstwa Rumiko Takahashi. Producentem serialu jest studio MAPPA. Premiera 2. sezonu 4 października. 

Jeśli to nie są tytuły, które przypadły Wam do gustu to zawsze możecie sprawdzić nowości, które trafiły na platformę w ciągu tygodnia:

  • Koszmary z natury (2025) - dokument przyrodniczy. Serial przedstawia wstrząsające historie przetrwania, ukazując dramatyzm, grozę i mroczne piękno natury widziane oczami jej ofiar. Premiera 30 września.
  • RIV4LI (2025) - włoski serial familijny. Terry przenosi się do nowej szkoły i od razu popada w konflikt z popularnymi dzieciakami. Z pomocą nowych przyjaciół postanawia jednak zmienić panujące tam zasady. Premiera 1 października. 
  • Rockstar: Duki z końca świata (2025) - w tym dokumencie argentyński mistrz trapu Duki opowiada o swojej przeszłości i karierze - od pierwszych bitew rapowych po osiągnięcie statusu gwiazdy. Premiera 2 października. 
  • Twardzi goście (2025) - niemiecki serial komediowy. Czterech bliskich przyjaciół po czterdziestce stara się odnaleźć w świecie nowoczesnej męskości, ale ich wysiłki zwykle tylko pogarszają sprawę. Premiera 2 października. 

DISNEY+

W tym tygodniu na Disney+ trafiła jedna nowość. To Chad Powers, w którym w głównej roli występuje Glen Powell.

  • Chad Powers (2025) - Osiem lat po tym, jak niewybaczalny błąd przekreślił jego obiecującą karierę w futbolu uniwersyteckim, as rozgrywek Russ Holliday próbuje wskrzesić swoje marzenia. Przebiera się za Chada Powersa – ekscentrycznego, ale utalentowanego zawodnika, który dołącza do podupadającej drużyny South Georgia Catfish. Premiera 30 września.
fot. Hulu
  • Baloniarz (The Balloonist) - monotonne życie Gaby zmienia się, kiedy arogancki baloniarz ląduje na jej kurniku. Na platformie od 3 października.

Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:

APPLE TV+

Weekend na Apple TV+ zapowiada się interesująco ze względu na takie oto nowości:

  • Zaginiony autokar (2025) - dramat. Zdeterminowany ojciec (Matthew McConaughey) ryzykuje wszystko, by uratować oddaną nauczycielkę (America Ferrera) i jej uczniów przed zabójczym pożarem. Film inspirowany prawdziwymi bohaterskimi czynami. Premiera filmu 3 października.
fot. materiały prasowe
  • Siostry Grimm (2025) - animacja. Rok po tajemniczym zaginięciu rodziców, siostry Sabrina i Daphne przeprowadzają się do magicznego miasteczka, w którym bajki są prawdą, a sekrety czają się na każdym kroku. Premiera 3 października.
fot. Apple TV+

Warto również nadrobić nowe odcinki znakomitych seriali:

Prime Video

Na Prime Video zadebiutowała w tym tygodniu jedna nowość. Nie zapomnijcie również obejrzeć nowego odcinka 2. sezonu Pokolenie V.

  • Nieczysta gra (2025) - w filmie „Nieczysta gra”, pełnym akcji thrillerze w reżyserii Shane’a Blacka, wprawny złodziej dokonuje największego skoku w swoim życiu. W tej realistycznej, inteligentnej, zwariowanej zabawie w kotka i myszkę Parker (Mark Wahlberg), Grofield (LaKeith Stanfield), Zen (Rosa Salazar) i doświadczona ekipa wpadają na trop napadu, który stawia ich w szranki z nowojorską mafią. Premiera 1 października. 
nullfot. Prime Video

Ponadto Prime Video wzbogaciło swoją bibliotekę o wszystkie filmy o Jamesie Bondzie, jak np. Doktor No, Moonraker, GoldenEye czy Skyfall. Do tego na uwagę zasługują inne wybrane nowości na platformie:

SkyShowtime

SkyShowtime w tym tygodnie nie ma do zaproponowania żadnych nowości, dlatego warto nadrobić nowe odcinki seriali:

HBO Max

W tym tygodniu na HBO Max nie trafiły żadne nowości, dlatego warto nadrobić nowe odcinki seriali takich, jak Peacemaker, Scheda i Grupa zadaniowa. Ponadto w serwisie znalazły się trzy części serii horrorów Obecność. Z kolei bibliotekę HBO Max wzbogaciły takie oto wybrane produkcje:

  • Shrek ma wielkie oczy - Halloween to ulubione święto Shreka! Wyzwanie: noc strachu w zamku Farquaada i opowieści, które przerazić mogą nawet najodważniejszych.
  • Shrek i duch Lorda Farquaada - Fiona zostaje zaatakowana przez Theloniusa. Szalony, zabawny pościg z udziałem Shreka i Osła rusza pełną parą!
  • Nomadland - Po gospodarczym załamaniu w małym miasteczku w Nevadzie, kobieta po sześćdziesiątce pakuje vana i rusza w podróż przez amerykański Zachód.
  • Cube - Sześciu zupełnie obcych sobie ludzi budzi się uwięzionych w labiryncie, pełnym śmiertelnych pułapek i bez widocznej drogi ucieczki.
Cube Libre
  • Halloween (2007) - 17 lat po zamknięciu w szpitalu psychiatrycznym Michael Myers ucieka i wraca do Haddonfield, by dokończyć swoją krwawą zemstę.
  • The Grudge: Klątwa - Amerykańska pielęgniarka w Tokio staje w obliczu śmiertelnej klątwy. Musi ją złamać, zanim sama stanie się kolejną ofiarą.
  • Blair Witch Project - Historia trzech studentów szkoły filmowej, którzy udali się do małego miasteczka, aby nakręcić film dokumentalny o legendarnej morderczyni. Projekt przybiera jednak przerażający obrót, gdy uczniowie gubią się w lesie.
  • Birdman - Zapomniany gwiazdor, który zdobył sławę, wcielając się w rolę kultowego superbohatera, chce wystawić na Broadwayu sztukę z samym sobą w roli głównej. Tuż przed jej premierą musi stoczyć walkę ze swoim ego.
  • Twój Potwór - Po rozstaniu z chłopakiem Laura Franco nawiązuje niezwykłą więź z przerażającym, lecz ujmującym potworem, który mieszka w domu jej matki.
  • Milczenie Julie - Gwiazda tenisa staje przed dylematem, gdy jej trener zostaje zawieszony w związku ze śledztwem dotyczącym przemocy. Na platformie od 4 października.
  • Commando - Córka byłego komandosa Delta Force, Johna Matrixa, zostaje porwana, a on wyrusza do Ameryki Południowej, by za wszelką cenę ją odzyskać. Na platformie od 4 października. 
  • Conan Barbarzyńca (1982) - Arnold Schwarzenegger wciela się w legendarnego wojownika i bohatera – Conana Barbarzyńcę, który wyrusza na niebezpieczną misję, by pomścić rodziców. Na platformie od 4 października.
  • Bambi: Opowieść leśna - Bambi, młody collie, zostaje rozdzielony z matką, gdy pojawiają się myśliwi. Z pomocą ojca musi nauczyć się przetrwać w dziczy. Na platformie od 4 października.
  • Niekończąca się opowieść (Neverending Story) - Wrażliwy chłopiec odkrywa Fantazję, krainę wyobraźni zagrożoną siłą ludzkiej rozpaczy. Czy uda mu się ją ocalić? Na platformie od 4 października.

INNE SERWISY VOD:

  • Wrooklyn Zoo (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia na Polsat Box Go, Canal+, Rakuten TV) - Współczesna adaptacja klasycznej historii Romeo i Julia Williama Szekspira. W tej wersji, utalentowany deskorolkarz, zostaje zauroczony Julią, romską dziewczyną pragnącą usamodzielnić się w swoim środowisku. Ich miłość staje się potężną siłą, która przekracza bariery kulturowe i społeczne.
fot. Wojciech Januszewski
Co o tym sądzisz?
