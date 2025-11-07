VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Prime Video, Canal+ i innych.

W ten weekend nie odejdziecie sprzed ekranów, bo na VOD trafiło wiele świetnych nowości. Zadebiutował polski serial Heweliusz o katastrofie promu w latach 90. Ponadto na uwagę zasługuje nowa adaptacja powieści Mary Shelley pt. Frankenstein w reżyserii Guillermo del Toro. Do tego Vince Gilligan, twórca Breaking Bad, powrócił z nowym projektem pt. Jedyna, w którym główną rolę gra Rhea Seehorn. Można również już oglądać odcinki nowego sezonu Maxton Hall - Dwa światy. Miłośnicy dokumentów i ciężkich brzmień powinni sprawdzić Ozzy: No Escape from Now o przygotowaniach do pożegnalnego koncertu Ozzy'ego Osbourne'a. W VOD jest także już dostępny film Wielki marsz.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (7 - 9 listopada)? Nowe seriale i filmy (Netflix, HBO Max, Disney+ i inne)

W ten weekend na platformie Netflix zadebiutowała wyczekiwana adaptacja powieści Frankenstein w reżyserii Guillermo del Toro. Ponadto subskrybenci mogą wybrać również inne nowości:

Którą wybrać? (2025) - kuwejcka komedia romantyczna. Adam ma alergię na miłość, a jednak przypadkiem zaręcza się zarówno z córką swojego szefa, jak i ze swoją pierwszą miłością. Premiera 7 listopada.

Frankenstein Premiera 7 listopada.

Frankenstein Zobacz więcej Reklama

Mango (2025) - duński film romantyczny. Ambitna hotelarka i jej niechętna córka jadą do Malagi, gdzie w idyllicznym sadzie mango należącym do przystojnego rolnika znajdują to, za czym tak długo tęskniły. Premiera 7 listopada.

Baramulla (2025) - indyjski film. Prowadzone przez policjanta śledztwo w sprawie porwań dzieci ujawnia straszne sekrety, podczas gdy zjawiska nadprzyrodzone zagrażają jego rodzinie i spokojnej Barumulli. Premiera 7 listopada.

Gdy inni stali z boku (2025) - koreański serial dramatyczny. Dwie kobiety chcą położyć kres przemocy w swoich małżeństwach, stosując radykalne rozwiązanie. Jednak przybycie nieoczekiwanego gościa krzyżuje im plany. Premiera 7 listopada.

Jeśli te tytuły Was nie zainteresowały to warto sprawdzić inne produkcje, które trafiły na platformę w tym tygodniu. Na uwagę zasługuje polski serial Heweliusz.

Wśród fal i na wojnie Premiera 3 listopada.

Squid Game: Wyzwanie Premiera 2. sezonu 4 listopada.

Po prostu Alice (2025) - kolumbijski serial romantyczny. Rozdarta między dwoma mężczyznami Alice wychodzi za mąż jednocześnie za znanego pisarza i byłego księdza. Jak długo zdoła godzić miłość, kłamstwa i podwójne życie? Premiera 5 listopada.

Heweliusz Premiera 5 listopada.

Heweliusz Zobacz więcej Reklama

Pan Wilk i spółka: Włamanie (2025) - animowany serial familijny. W jaki sposób Ci Źli weszli do złodziejskiego biznesu? Dowiedz się w tym prześmiesznym serialowym prequelu osadzonym przed akcją hitowych filmów. Premiera 6 listopada.

The Vince Staples Show (2025) - komediowy serial. Autor i odtwórca roli Vince Staples "czaruje" w tym niezwykłym, "często tak śmiesznym, że boki zrywać" serialu komediowym - zachwyca się "Entertainment Weekly". Premiera 2. sezonu 6 listopada.

Śmierć od pioruna (2025) - serial dramatyczny. Historia Jamesa Garfielda, który z nikogo stał się 20. prezydentem Stanów Zjednoczonych - i Charlesa Guiteau, który go zabił. Premiera 6 listopada.

Na platformę trafiła również cała seria filmów Transformers oraz wszystkie części Kac Vegas. Ponadto bibliotekę wzbogaciły:

fot. Universal Pictures

DISNEY+

W tym tygodniu na Disney+ zadebiutowało kilka nowości, które możecie obejrzeć w ten weekend:

Wszystko dozwolone Premiera trzech odcinków 4 listopada.

fot. materiały prasowe

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki Premiera 5 listopada.

Marvel

Miłość i wojna: W obiektywie Lynsey Addario (2025) - dokument. Laureatka Pulitzera i fotoreporterka wojenna jest rozdarta między pracą i rodziną. Premiera 7 listopada.

Ogień i Woda: Za kulisami filmów "Avatar" (2025) - dokument. Premiera 7 listopada.

Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:

APPLE TV

Apple TV w ten weekend ma do zaproponowania serial Jedyna od twórcy Breaking Bad i Zadzwoń do Saula:

Jedyna (2025) - dramat sci-fi. najbardziej nieszczęśliwa osoba na Ziemi musi uratować świat przed szczęściem. Premiera dwóch pierwszych odcinków 7 listopada.

Jedyna (Pluribus) - 1. sezon Zobacz więcej Reklama

Warto również nadrobić nowe odcinki ciekawych seriali:

Prime Video

Na Prime Video zadebiutowały takie oto nowości:

Miło cię nie poznać (2025) - komedia. Lim Hyeon-jun, aktor z niezbyt imponującą karierą, nagle staje się gwiazdą. Marzy o ambitnych rolach, jednak obsadzają go wyłącznie w postaciach detektywów. Wi Jeong-sin to z kolei dziennikarka polityczna zdeklasowana do pisania o rozrywce. Na początku się nie dogadują, jednak po obejrzeniu serialu Hyeon-juna Jeong-sin zostaje jego fanką. Pomimo różnych charakterów, coś ich do siebie ciągnie. Premiera pierwszego odcinka 3 listopada.

fot. Prime Video // tvN Korea

Maxton Hall - Dwa światy - dramat romantyczny. Po bolesnej zdradzie Ruby musi zmierzyć się z tym, co zostało z jej związku z Jamesem. Marzy tylko o tym, by odzyskać dawne życie i znów być niewidzialną w Maxton Hall. Próbuje zagłuszyć uczucia, lecz skruszony James nie cofnie się przed niczym, by ją odzyskać. To dalszy ciąg historii w popularnym serialu opartym na bestsellerowej powieści „SAVE YOU” Mony Kasten. Premiera trzech pierwszych odcinków 2. sezonu 7 listopada.

Zwiastun 2. sezonu Maxton Hall Zobacz więcej Reklama

SkyShowtime

Na platformie pojawiło się w ostatnim czasie kilka nowości, które warto sprawdzić w ten weekend:

Koniec lata Premiera wszystkich odcinków 1 listopada.

SkyShowtime

Ozzy: No Escape from Now (2025) - dokument. No Escape from Now to opowieść o Ozzym Osbournie, jakiego nie znamy. To szczery, ciepły i bardzo osobisty portret jednego z największych rockmanów wszech czasów. Pokazuje, jak świat wokalisty zatrząsł się w posadach sześć lat temu. Diagnoza zmusiła go do refleksji nad własną tożsamością i śmiertelnością. Poddała także w wątpliwość kwestię, czy kiedykolwiek będzie mógł jeszcze wystąpić na scenie. Choć film porusza problemy zdrowotne Ozzy'ego i wpływ choroby Parkinsona na jego życie, widzimy też, że muzyka nigdy nie przestała być dla artysty kluczowa, a poczucie humoru pozostało niezmiennie cięte i złośliwe. Premiera 2 listopada.

SkyShowtime

Amsterdam Narcos Premiera wszystkich odcinków 9 listopada.

SkyShowtime

Ponadto warto nadrobić nowe odcinki seriali:

HBO Max

W tym tygodniu na HBO Max trafiły dwie nowości:

Kocham LA (I Love LA) - Grupa ambitnych przyjaciół stawia czoła życiu i miłości w Los Angeles w nowym serialu komediowym stworzonym przez Rachel Sennott. Premiera pierwszego odcinka 3 listopada.

materiały prasowe

Harry Potter: Wizards of Baking II - James i Oliver Phelps są gospodarzami programu, w którym duety piekarzy tworzą jadalne eksponaty na planach zdjęciowych filmów o Harrym Potterze. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 3 listopada.

Z kolei bibliotekę platformy uzupełniły:

Na samą myśl o Tobie

Nikt - Ponure życie mieszkańca przedmieścia zmienia się po przypadkowym spotkaniu z mafią, które prowadzi go na brutalną ścieżkę.

Elvis - Historia Elvisa opowiedziana przez pryzmat jego skomplikowanej relacji z enigmatycznym menedżerem.

Czerwona jedynka

foto. materiały prasowe

Nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali:

CANAL+

W serwisie pojawiły dwie filmowe nowości:

Hellboy: Wzgórze Nawiedzonych (2024) - horror. Czwarta część słynnej serii zabiera widzów ponownie w świat Hellboya i młodej agentki specjalnej Song, którzy wyruszają w górskie rejony, gdzie żyje odizolowana społeczność oddająca cześć mrocznym siłom. Ich zadaniem jest odnalezienie potężnego czarownika, który uciekł z odosobnienia i prawdopodobnie ukrywa się w okolicy. Nie wiedzą jednak, że trafili w sam środek starcia dwóch pradawnych potęg czerpiących moc spoza tego świata. W towarzystwie niewidomego księdza, będącego ekspertem od czarnej magii, oraz zbiegłego żołnierza, Hellboy i Song muszą powstrzymać nadchodzący rytuał, mający przywrócić do życia demoniczną istotę o niewyobrażalnej sile. Na platformie od 6 listopada.

fot. Campbell Grobman Films // Dark Horse Entertainment

Wrooklyn Zoo (2024) - dramat romantyczny. Film w reżyserii Krzysztofa Skoniecznego ("Ślepnąc od świateł"), który łączy na ekranie dwa, pozornie odmienne światy – charyzmatycznego skejta Kosy i wywodzącej się z tradycyjnej rodziny, romskiej dziewczyny Zory. Kiedy ta dwójka spotyka się i rodzi się między nimi uczucie, nie ma siły, która by mogła ich rozdzielić. Produkcja zdobyła nagrodę na FPFF w Gdyni w 2024 roku w kategorii najlepszy montaż. Na platformie od 8 listopada.

fot. Wojciech Januszewski

Ponadto warto nadrobić odcinki seriali:

INNE SERWISY VOD: