VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV i inne)

Wydanie weekendowe
Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Prime Video, Canal+ i innych.
W ten weekend nie odejdziecie sprzed ekranów, bo na VOD trafiło wiele świetnych nowości. Zadebiutował polski serial Heweliusz o katastrofie promu w latach 90. Ponadto na uwagę zasługuje nowa adaptacja powieści Mary Shelley pt. Frankenstein w reżyserii Guillermo del Toro. Do tego Vince Gilligan, twórca Breaking Bad, powrócił z nowym projektem pt. Jedyna, w którym główną rolę gra Rhea Seehorn. Można również już oglądać odcinki nowego sezonu Maxton Hall - Dwa światy. Miłośnicy dokumentów i ciężkich brzmień powinni sprawdzić Ozzy: No Escape from Now o przygotowaniach do pożegnalnego koncertu Ozzy'ego Osbourne'a. W VOD jest także już dostępny film Wielki marsz.
Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.
W ten weekend na platformie Netflix zadebiutowała wyczekiwana adaptacja powieści Frankenstein w reżyserii Guillermo del Toro. Ponadto subskrybenci mogą wybrać również inne nowości:
- Którą wybrać? (2025) - kuwejcka komedia romantyczna. Adam ma alergię na miłość, a jednak przypadkiem zaręcza się zarówno z córką swojego szefa, jak i ze swoją pierwszą miłością. Premiera 7 listopada.
- Frankenstein (2025) - horror. Nagrodzony Oscarem Guillermo del Toro proponuje nową wersję klasycznej opowieści Mary Shelley o błyskotliwym naukowcu i stworze, którego jego ambicja powołuje do życia. Premiera 7 listopada.
- Mango (2025) - duński film romantyczny. Ambitna hotelarka i jej niechętna córka jadą do Malagi, gdzie w idyllicznym sadzie mango należącym do przystojnego rolnika znajdują to, za czym tak długo tęskniły. Premiera 7 listopada.
- Baramulla (2025) - indyjski film. Prowadzone przez policjanta śledztwo w sprawie porwań dzieci ujawnia straszne sekrety, podczas gdy zjawiska nadprzyrodzone zagrażają jego rodzinie i spokojnej Barumulli. Premiera 7 listopada.
- Gdy inni stali z boku (2025) - koreański serial dramatyczny. Dwie kobiety chcą położyć kres przemocy w swoich małżeństwach, stosując radykalne rozwiązanie. Jednak przybycie nieoczekiwanego gościa krzyżuje im plany. Premiera 7 listopada.
Jeśli te tytuły Was nie zainteresowały to warto sprawdzić inne produkcje, które trafiły na platformę w tym tygodniu. Na uwagę zasługuje polski serial Heweliusz.
- Wśród fal i na wojnie (2025) - dokument o 3 cierpiących na PTSD żołnierzach Navy SEAL, którzy postanwiają poszukać uzdrowienia i nadziei w nietypowej terapii psychodelicznej. Premiera 3 listopada.
- Squid Game: Wyzwanie (2025) - reality TV. Nietpowe wyzwania. Nieoczekiwane sojusze. Strząsające zdrady. Dziecięce gry o niebezpiecznie wysokie stawki oferują setkom uczestników szansę na wygranie milionów. Premiera 2. sezonu 4 listopada.
- Po prostu Alice (2025) - kolumbijski serial romantyczny. Rozdarta między dwoma mężczyznami Alice wychodzi za mąż jednocześnie za znanego pisarza i byłego księdza. Jak długo zdoła godzić miłość, kłamstwa i podwójne życie? Premiera 5 listopada.
- Heweliusz (2025) - polski serial dramatyczny. Po tragicznej katastrofie promu bliscy ofiar poszukują odpowiedzi i domagają się sprawiedliwości. Premiera 5 listopada.
- Pan Wilk i spółka: Włamanie (2025) - animowany serial familijny. W jaki sposób Ci Źli weszli do złodziejskiego biznesu? Dowiedz się w tym prześmiesznym serialowym prequelu osadzonym przed akcją hitowych filmów. Premiera 6 listopada.
- The Vince Staples Show (2025) - komediowy serial. Autor i odtwórca roli Vince Staples "czaruje" w tym niezwykłym, "często tak śmiesznym, że boki zrywać" serialu komediowym - zachwyca się "Entertainment Weekly". Premiera 2. sezonu 6 listopada.
- Śmierć od pioruna (2025) - serial dramatyczny. Historia Jamesa Garfielda, który z nikogo stał się 20. prezydentem Stanów Zjednoczonych - i Charlesa Guiteau, który go zabił. Premiera 6 listopada.
Na platformę trafiła również cała seria filmów Transformers oraz wszystkie części Kac Vegas. Ponadto bibliotekę wzbogaciły:
- Egzorcysta: Wyznawca
- Czas zabijania
- Bad Boys: Ride or Die
- The Meg - od 8.11
- Twisters - od 8.11
DISNEY+
W tym tygodniu na Disney+ zadebiutowało kilka nowości, które możecie obejrzeć w ten weekend:
- Wszystko dozwolone (2025) - Zespół prawniczek odchodzi z męskiej firmy, by otworzyć własną kancelarię specjalizującą się w rozwodach. Bystre, zadziorne i emocjonalnie skomplikowane, mierzą się z trudnymi rozstaniami, pikantnymi sekretami i zmiennymi lojalnościami – zarówno na sali sądowej, jak i we własnych szeregach. W świecie, gdzie pieniądze mówią, a miłość to pole bitwy, te kobiety nie tylko grają w grę – one zmieniają zasady. Premiera trzech odcinków 4 listopada.
- Fantastyczna 4: Pierwsze kroki (2025) - Akcja filmu „Fantastyczna 4: Pierwsze kroki” wytwórni Marvel Studios, osadzona jest w barwnym, retrofuturystycznym świecie inspirowanym latami 60. Pierwsza Rodzina Marvela — Reed Richards/Pan Fantastyczny, Sue Storm/Niewidzialna Kobieta, Johnny Storm/Ludzka Pochodnia i Ben Grimm/Stwór — mierzy się z nie lada wyzwaniem. Godząc role bohaterów z siłą ich rodzinnych więzi, muszą bronić Ziemi przed żarłocznym kosmicznym bogiem Galactusem i jego enigmatycznym heroldem zwanym jako Silver Surfer. I jakby plan Galactusa, by pożreć całą planetę wraz z jej mieszkańcami, nie był wystarczająco zły, sytuacja nagle nabiera osobistego wymiaru. Premiera 5 listopada.
- Miłość i wojna: W obiektywie Lynsey Addario (2025) - dokument. Laureatka Pulitzera i fotoreporterka wojenna jest rozdarta między pracą i rodziną. Premiera 7 listopada.
- Ogień i Woda: Za kulisami filmów "Avatar" (2025) - dokument. Premiera 7 listopada.
Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:
APPLE TV
Apple TV w ten weekend ma do zaproponowania serial Jedyna od twórcy Breaking Bad i Zadzwoń do Saula:
- Jedyna (2025) - dramat sci-fi. najbardziej nieszczęśliwa osoba na Ziemi musi uratować świat przed szczęściem. Premiera dwóch pierwszych odcinków 7 listopada.
Warto również nadrobić nowe odcinki ciekawych seriali:
- The Morning Show
- Ostatnia rubież
- Na ostrzu noża: w pogoni za Gwiazdkami Michelin
- Kasa
- Droga do prawdy
Prime Video
Na Prime Video zadebiutowały takie oto nowości:
- Miło cię nie poznać (2025) - komedia. Lim Hyeon-jun, aktor z niezbyt imponującą karierą, nagle staje się gwiazdą. Marzy o ambitnych rolach, jednak obsadzają go wyłącznie w postaciach detektywów. Wi Jeong-sin to z kolei dziennikarka polityczna zdeklasowana do pisania o rozrywce. Na początku się nie dogadują, jednak po obejrzeniu serialu Hyeon-juna Jeong-sin zostaje jego fanką. Pomimo różnych charakterów, coś ich do siebie ciągnie. Premiera pierwszego odcinka 3 listopada.
- Maxton Hall - Dwa światy - dramat romantyczny. Po bolesnej zdradzie Ruby musi zmierzyć się z tym, co zostało z jej związku z Jamesem. Marzy tylko o tym, by odzyskać dawne życie i znów być niewidzialną w Maxton Hall. Próbuje zagłuszyć uczucia, lecz skruszony James nie cofnie się przed niczym, by ją odzyskać. To dalszy ciąg historii w popularnym serialu opartym na bestsellerowej powieści „SAVE YOU” Mony Kasten. Premiera trzech pierwszych odcinków 2. sezonu 7 listopada.
SkyShowtime
Na platformie pojawiło się w ostatnim czasie kilka nowości, które warto sprawdzić w ten weekend:
- Koniec lata (2023) - dramat. Lato w Szwecji, koniec lat 90. Nastoletnia Vera odmawia zajmowania się młodszym bratem Billym, a ten znika w niewytłumaczalny sposób. Dwie dekady później młody mężczyzna, dziwnie przypominający kogoś z przeszłości, sprowadza Verę z powrotem do rodzinnego domu, gdzie zmuszona jest rozwikłać tajemnicę losu Billy'ego. Prawda może na zawsze zburzyć świat, jaki znała. Serial został wyprodukowany na podstawie nagradzanych powieści kryminalnych byłego policjanta Andersa de la Motte. End of Summer to mistrzowsko skonstruowana opowieść o intrygach i rodzinnych tajemnicach, które nie dają o sobie zapomnieć. Premiera wszystkich odcinków 1 listopada.
- Ozzy: No Escape from Now (2025) - dokument. No Escape from Now to opowieść o Ozzym Osbournie, jakiego nie znamy. To szczery, ciepły i bardzo osobisty portret jednego z największych rockmanów wszech czasów. Pokazuje, jak świat wokalisty zatrząsł się w posadach sześć lat temu. Diagnoza zmusiła go do refleksji nad własną tożsamością i śmiertelnością. Poddała także w wątpliwość kwestię, czy kiedykolwiek będzie mógł jeszcze wystąpić na scenie. Choć film porusza problemy zdrowotne Ozzy'ego i wpływ choroby Parkinsona na jego życie, widzimy też, że muzyka nigdy nie przestała być dla artysty kluczowa, a poczucie humoru pozostało niezmiennie cięte i złośliwe. Premiera 2 listopada.
- Amsterdam Narcos (2025) - dokument. Od lat 70. aż po początek XXI wieku Amsterdam przeszedł drogę od liberalnej przystani kontrkultury do narkotykowej stolicy Europy, a Niderlandy zyskały w tym czasie etykietę narkopaństwa. Początkowa tolerancja handlu haszyszem przez holenderski rząd nieoczekiwanie otworzyła drzwi przestępczości zorganizowanej, a przemytnicy wykorzystali porty i liberalne podejście społeczeństwa, aby zbudować jeden z najbardziej dochodowych rynków narkotykowych na świecie. Premiera wszystkich odcinków 9 listopada.
Ponadto warto nadrobić nowe odcinki seriali:
- Dexter: Zmartwychwstanie (finał sezonu)
- Suits: L.A. (finał sezonu)
- Tulsa King
- Glina. Nowy rozdział
- Mayor of Kingstown
- Devil in Disguise: John Wayne Gacy
HBO Max
W tym tygodniu na HBO Max trafiły dwie nowości:
- Kocham LA (I Love LA) - Grupa ambitnych przyjaciół stawia czoła życiu i miłości w Los Angeles w nowym serialu komediowym stworzonym przez Rachel Sennott. Premiera pierwszego odcinka 3 listopada.
- Harry Potter: Wizards of Baking II - James i Oliver Phelps są gospodarzami programu, w którym duety piekarzy tworzą jadalne eksponaty na planach zdjęciowych filmów o Harrym Potterze. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 3 listopada.
Z kolei bibliotekę platformy uzupełniły:
- Na samą myśl o Tobie - 40-letnia samotna matka rozpoczyna niespodziewany romans z 24-letnim wokalistą najpopularniejszego boysbandu na świecie.
- Nikt - Ponure życie mieszkańca przedmieścia zmienia się po przypadkowym spotkaniu z mafią, które prowadzi go na brutalną ścieżkę.
- Elvis - Historia Elvisa opowiedziana przez pryzmat jego skomplikowanej relacji z enigmatycznym menedżerem.
- Czerwona jedynka - Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem Święty Mikołaj zostaje porwany. Callum Drift, szef ochrony Bieguna Północnego, musi go odnaleźć.
- Requiem - Historia młodej kobiety chorej na epilepsję, która - rozdarta między wiarą a chorobą - staje się ofiarą egzorcyzmu.
- Raz, dwa, trzy... wchodzisz do gry! - Troje rodzeństwa z Salem zostaje wciągnięte w demoniczną grę, w której obowiązuje tylko jedna zasada: przegrany umiera.
- Wybuchowa para - Kiedy dziewczyna z małego miasteczka poznaje tajemniczego nieznajomego, jest przekonana, że spotkała mężczyznę swoich marzeń. Niedługo potem okazuje się, że Roy jest superszpiegiem, który ucieka przed swoimi mocodawcami. Na platformie od 9 listopada.
Nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali:
CANAL+
W serwisie pojawiły dwie filmowe nowości:
- Hellboy: Wzgórze Nawiedzonych (2024) - horror. Czwarta część słynnej serii zabiera widzów ponownie w świat Hellboya i młodej agentki specjalnej Song, którzy wyruszają w górskie rejony, gdzie żyje odizolowana społeczność oddająca cześć mrocznym siłom. Ich zadaniem jest odnalezienie potężnego czarownika, który uciekł z odosobnienia i prawdopodobnie ukrywa się w okolicy. Nie wiedzą jednak, że trafili w sam środek starcia dwóch pradawnych potęg czerpiących moc spoza tego świata. W towarzystwie niewidomego księdza, będącego ekspertem od czarnej magii, oraz zbiegłego żołnierza, Hellboy i Song muszą powstrzymać nadchodzący rytuał, mający przywrócić do życia demoniczną istotę o niewyobrażalnej sile. Na platformie od 6 listopada.
- Wrooklyn Zoo (2024) - dramat romantyczny. Film w reżyserii Krzysztofa Skoniecznego ("Ślepnąc od świateł"), który łączy na ekranie dwa, pozornie odmienne światy – charyzmatycznego skejta Kosy i wywodzącej się z tradycyjnej rodziny, romskiej dziewczyny Zory. Kiedy ta dwójka spotyka się i rodzi się między nimi uczucie, nie ma siły, która by mogła ich rozdzielić. Produkcja zdobyła nagrodę na FPFF w Gdyni w 2024 roku w kategorii najlepszy montaż. Na platformie od 8 listopada.
Ponadto warto nadrobić odcinki seriali:
INNE SERWISY VOD:
- Wielki marsz (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia na Polsat Box Go, Canal+, Prime Video, Cineman, Rakuten TV, Play Now, Pilot WP) - grupa chłopców bierze udział w brutalnym marszu, w którym muszą iść bez przerwy ze stabilną prędkością. Jeśli ktoś zwolni lub się zatrzyma – dostaje ostrzeżenie. Po trzech ostrzeżeniach zostaje usunięty, co oznacza śmierć. Marsz trwa aż zostanie tylko jeden uczestnik – zwycięzca, który otrzyma wszystko, czego zapragnie.