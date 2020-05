Weekend w telewizji 15-17.05.2020

Seriale:

PIĄTEK:

Dave – sez. 1, odc. 1

22:00

HBO3

Mieszkający na przedmieściach neurotyczny dwudziestolatek pewnego dnia zdaje sobie sprawę, że jego życiową misją jest zostanie raperem wszech czasów. Pozostało mu teraz tylko przekonać swoich przyjaciół, że z ich pomocą ma on szansę podbić cały świat. Zabawna produkcja w reżyserii Grega Mottola ("Adventureland") inspirowana jest życiem rapera i komika Dave'a Burda, znanego jako Lil Dicky.

Zero zero zero – sez. 1, odc. 8 (ost.) - 20:10 (HBO)

Mrs. America – sez. 1, odc. 3 - 21:05 (HBO)

Cudotwórcy – sez. 2, odc. 10 (ost.) - 21:30 (HBO3)

SOBOTA:

Syrena – sez. 2, odc. 1 – 8

20:00

HBO3

Akcja serialu pt.: Siren rozgrywa się w Bristol Cove, przybrzeżnym miasteczku, które według legend było domem syren. Pojawienie się tajemniczej dziewczyny udowadnia, że to prawda. Bitwa pomiędzy światem ludzkim a morskim staje się coraz brutalniejsza, gdy te okrutne stworzenia chcą odzyskać swoje prawa do oceanu.

Kontra: Sieć – sez. 8, odc. 9 - 20:00 (Cinemax)

Norskov – sez. 1, odc. 3 – 4 - 20:10 (ale kino+)

Family Guy: Głowa rodziny – sez. 19, odc. 17 – 18 - 22:00 (FOX Comedy)

NIEDZIELA:

Pustkowie – odc. 1

22:00

HBO3

Koncern wydobywczy chce przesiedlić mieszkańców odległej wioski, w której każdy każdego zna. Starosta walczy o to, by uchronić miejscowość i jej społeczność. Jednak w tajemniczych okolicznościach znika jej córka.

Współczesna rodzina – sez. 11, odc. 15 – 11:10 (HBO3)

Cardinal – sez. 4, odc. 3 – 4 - 20:10 (ale kino+)

Opowiedz mi bajkę – sez. 2, odc. 9 - 21:00 (HBO3)

Bob's Burgers - sez. 10, odc. 19 – 20 – 23:00 (FOX Comedy)

To wiem na pewno – odc. 2 – 3:00 (poniedziałek) HBO