Aktorzy X-Men w filmach Marvela i DC - część z nich zachwyciła bardziej niż jako mutanci

fot. materiały prasowe

Reklama

Seria filmowa X-Men przeszła do historii, ponieważ to właśnie ona ukształtowała gatunek filmów superbohaterskich. Jeszcze zanim rynek został zdominowany przez MCU, to opowieść o mutantach rozwinęła skrzydła, dając szansę na zawodowy awans wielu początkującym aktorom. Temat ten jest szczególnie interesujący, ponieważ uwielbiani odtwórcy ról mutantów z czasem przeskakiwali z jednego uniwersum do drugiego, wcielając się w potężne postacie nawet ze świata DC.

Zawsze robi wrażenie, gdy aktorzy i aktorki przez lata utożsamiani z jednym kostiumem, nagle przybierają zupełnie inne twarze, często zmieniając także stronę konfliktu. Dla fanów to prawdziwa gratka – zobaczyć tego samego artystę zarówno w roli bohatera, jak i podłego czarnego charakteru.

Poniższe zestawienie obejmuje wyłącznie tych artystów, których pierwsze występy w filmach superbohaterskich miały miejsce w serii X-Men, a którzy później pojawili się także w produkcjach MCU lub DC, wcielając się w zupełnie nowe role. Nie znajdziecie tu więc Josha Brolina, który zagrał w Deadpool 2 po roli Thanosa, ani Moreny Baccarin, która przed występem w Deadpoolu pojawiła się już w serialu Gotham.

Aktorzy X-Men w filmach Marvela i DC