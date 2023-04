Ant-Man i Osa: Kwantomania online - dziś premiera w VOD. Gdzie obejrzeć?

Marvel Studios

Ant-Man i Osa: Kwantomania online. Film ma premierę w Polsce w platformach Rakuten oraz iTunes. W obu przypadkach jest są to serwisy VOD, w których możemy wykupić dostęp do danego filmu.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy Ant-Man 3 traf ido Disney+. Ogloszono, że 16 maja odbędzie się światowa premierą Blu-ray, więc debiut w Disney+ najpewniej powinien nastąpić w okolicach tego okresu.

Ant-Man 3 online - ceny

W platformie Rakuten za dostęp do filmu zapłacimy 49,99 zł. Dostępne jest polskie tłumaczenie audio oraz napisy. Natomiast w iTunes za dostęp trzeba zapłacić 54,99 zł. Polskie tłumaczenie również jest dostępne.

Na ten moment tylko te dwa serwisy VOD mają w swojej ofercie Ant-Mana 3. Nie jest wykluczone, że niebawem kolejny platformy wprowadzą go do swojej oferty.

Przypomnijmy, że Ant-Man 3 jest uważany za do tej pory najgorszy film MCU. Zebrał on fatalne oceny widzów oraz krytyków, co też przełożyło się na rozczarowujące wyniki box office.

MCU - ranking filmów

Poniżej możecie zobaczyć, jak plasuje się nowy film MCU według procentowych wyników z Rotten Tomatoes.