To ma być perfekcyjny letni slasher i idealna kontynuacja klasyka. Są pierwsze reakcje

Choć zwiastuny I Know What You Did Last Summer zostały przyjęte dość obojętnie przez widzów, to pierwsze reakcje po przedpremierowych seansach są naprawdę obiecujące. Wielu krytyków uważa, że właśnie tak powinno się wracać do klasyków. Powracający po latach aktorzy spisali się świetnie, ale młoda obsada również błyszczy na ekranie własnym światłem. W postach na mediach społecznościowych padły takie określenia jak „perfekcyjna kontynuacja” i „idealny letni slasher”.

Krytyk Scott Menzel uważa, że I Know What You Did Last Summer jest wszystkim, czym „nowe części Krzyku powinny być, ale nie są”. Ostrzega też, by unikać spojlerów, bo w filmie jest mnóstwo zaskakujących zwrotów akcji. Takich uwag pojawiło się więcej, więc możecie spodziewać się naprawdę wielu niespodzianek. Dziennikarz Sean Tajipour zapowiada, że letnie horrory oficjalnie wróciły i są bardziej krwawe, niż kiedykolwiek wcześniej. Pochwalił młodą obsadę i cieszy się, że I Know What You Did Last Summer honoruje spuściznę franczyzy, a jednocześnie skutecznie wprowadza nowe wątki, które odświeżają tytuł. Nie musicie się więc bać odgrzanego kotleta sprzed 28 lat, który zdążył zzielenieć przez ten czas.

I Know What You Did Last Summer - pierwsze reakcje

Poniżej znajdziecie pierwsze reakcje. Przetłumaczyliśmy dla Was ich najważniejsze fragmenty.

Warto dodać, że według gwiazdy filmu Jennifer Love Hewitt warto jest zostać na scenie po napisach. Nic więcej nie chciała zdradzić, ale bazując na doniesieniach o zaskakujących zwrotach akcji, czeka nas jakaś ogromna niespodzianka po finale.