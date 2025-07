Kiedy dowiemy się więcej o World of Warcraft: Midnight? Poznaliśmy plany

fot. Blizzard Entertainment

W Midnight, czyli nadchodzącym dodatku do World of Warcraft, zostanie wprowadzona jedna z najbardziej wyczekiwanych przez graczy funkcji — możliwość budowania, urządzania i personalizowania wirtualnych domów w Azeroth. Na zapoznanie się z tym systemem nie trzeba będzie jednak czekać do premiery rozszerzenia, ponieważ jego grywalna wersja zostanie zaprezentowana już w przyszłym miesiącu podczas targów Gamescom 2025, odbywających się w Kolonii.

Zapowiedziano również, że w czasie tegorocznego Gamescomu do sieci trafi film wprowadzający do World of Warcraft: Midnight. Jego premierę zaplanowano na wieczór otwarcia targów, czyli 19 sierpnia. Transmisję będzie można śledzić od godziny 20:00 czasu polskiego na kanałach Gamescom oraz The Game Awards.

Zaraz po wieczorze otwarcia Holly Longdale, Ion Hazzikostas i Chris Metzen zaprezentują nowe mechaniki, funkcje, strefy oraz wątki fabularne. Wydarzenie to będzie transmitowane na kanałach World of Warcraft w serwisach Twitch i YouTube.

Gamescom 2025 odbędzie się w dniach 20 - 24 sierpnia w niemieckiej Kolonii. Podczas targów można spodziewać się wielu ogłoszeń i zwiastunów gier, a zwiedzający wydarzenie będą mogli zagrać w grywalne wersje nadchodzących produkcji.