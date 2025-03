Supersamiec kontra żądania Playstation. Zakazano korzystania z konsoli TEJ postaci

fot. materiały prasowe

Firma sprzeciwiła się, by postać Jonaha Hilla w filmie Supersamiec z 2007 roku używała w jednej ze scen PlayStation 2. Dlaczego?

Powiedzieli coś w stylu: „Nie możemy pozwolić mu wchodzić w interakcję z naszymi produktami jako ta postać, ponieważ ma okropny charakter”. Odpowiedziałem: „Było to napisane z myślą o mnie, to bardzo obraźliwe!” – zaśmiał się Seth Rogen w rozmowie z portalem Rotten Tomatoes na premierze The Studio.

Supersamiec kontra żądania Playstation

Scenarzysta Supersamca dodał:

Sony nakręciło film i powiedziano nam, że postać Jonaha Hilla, Seth, zachowuje się zbyt karygodnie dla studia. Jest scena, w której grają w gry wideo i powiedziałem: „Jonah nie może dotknąć PlayStation”.

Co ostatecznie zdecydowano? Seth Rogen podsumował, że dostosowali się do uwag. Postać Jonaha Hilla rzeczywiście nie wchodziła w interakcję z produktami Sony, za to bohater Michaela Cery, Evan, na początku filmu gra w The Getaway: Black Monday na PlayStation 2.

Supersamiec - co z sequelem?

Czy powstanie sequel Supersamca? Producent Judd Apatow zdradził, że od zawsze chciał go nakręcić. Wyobrażał sobie, że postać Jonaha obleje studia i odwiedzi bohatera Michaela Cery na jego uniwersytecie. Nie udało mu się jednak zrealizować tego planu. Wygląda więc na to, że się go nie doczekamy.