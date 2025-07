Na plażę, działkę i w góry. Proponujemy książki i komiksy na lato

Marvel

Reklama

Lato mamy już w pełni, pierwsze fale upałów za nami, ale dla wielu osób wakacje dopiero się zbliżają. Dlatego też wybieraliśmy dla was propozycje wakacyjnych lektur. W zestawieniu znajdziecie m.in. komiksy, fantastykę, biografie i książki młodzieżowe.

Są pozycje lżejsze i bardziej wymagające, do czytania "stacjonarnie" lub do wrzucenia do plecaka. Przeżyjecie dzięki nim fascynujące historie, ale też możecie choć trochę poznać otaczający nas świat.

Familiar - Leigh Bardugo

Źródło: Czwarta Strona

Hiszpania. Złoty Wiek.

W pewnym zaniedbanym domu skromna pomywaczka skrywa niezwykły talent – dar tworzenia małych cudów. Gdy pracodawczyni odkrywa sekret swojej służącej, zmusza Luzię do wykorzystania go, by zdobyć uznanie na królewskim dworze.

Zdeterminowana, by zapewnić sobie lepszą przyszłość, Luzia wkracza do świata żądnych władzy arystokratów, zdesperowanych królów i przebiegłych oszustów, w którym granica między magią, nauką a mistyfikacją zaciera się coraz bardziej. W obliczu płonących stosów inkwizycji musi wykorzystać cały swój spryt i determinację, by zdobyć sławę i ukryć prawdę o swoim pochodzeniu. Jednak jej przetrwanie może mieć wysoką cenę – zwłaszcza gdy zmuszona jest zaufać osławionemu Guillénowi Santángelowi, którego własne sekrety mogą doprowadzić do zguby ich oboje.

Książkę można kupić TUTAJ.

Mitologia hawajska. Legendy o duchach i bogach - William Drake Westervelt

Źródło: Replika

Mitologia Hawajów to piękne opowieści inspirowane naturą. Niemal każda z dolin na wyspach ma własną, fascynującą opowieść. Pozwalają one zrozumieć, jak ich dawni mieszkańcy postrzegali przyrodę, a zarazem opisują wczesną historię w legendarnej oprawie.

Niezwykłe tęcze na zboczach gór symbolizują śmierć i odradzanie Kahali, Tęczowej Pani z doliny Manoa. Za niezwykłymi kolorami hawajskich ryb, dorównującymi motylom, stoi walka dwóch wodzów. Maui, półbóg cudotwórca, słysząc śpiew ptaków, sprawia, że również ich piękne kształty stają się widzialne dla wszystkich.

Lasy zamieszkują wróżki oraz skrzaty, wychodzące nocą, by budować świątynie, masywne mury, tworzyć kanu lub ostrzegać szeptem przed niebezpieczeństwem.

Ptaki i ryby są mądrymi i oddanymi opiekunami domostw. Te o jaskrawym upierzeniu, obdarzone pięknym głosem wiernie towarzyszą wodzom. Rekiny i inne wielkie morskie stworzenia są niezawodnymi posłańcami tych, którzy składają im ofiary. Często przenoszą swoich wyznawców z wyspy na wyspę i chronią przed niebezpieczeństwami. Ale nie brakuje w hawajskim folklorze także tego, co mroczne i przerażające…

Czystość myśli, bogactwo wyobraźni oraz subtelność barw sprawiają, że mity hawajskie, w których przyroda ożywa za sprawą ludzkiej fantazji, zasługują na wysokie miejsce w literaturze, na równi z baśniami europejskimi.

Książkę można kupić TUTAJ.

Mój następny oddech - Jeremy Renner

Źródło: Media Rodzina

Przejmująca i inspirująca historia Jeremy’ego Rennera. Aktor na co dzień znany z roli Hawkeye’a w serii Avengers opowiada o feralnym dniu, w którym otarł się o śmierć, oraz trudnej, bolesnej i zaskakująco szybkiej rekonwalescencji.

Dwukrotnie nominowany do Oscara Jeremy Renner w 2023 roku był drugim najczęściej wyszukiwanym w Google człowiekiem na świecie, i to nie ze względu na imponujący dorobek. Popularny aktor znany jest między innymi z ról w takich produkcjach jak "The Hurt Locker". "W pułapce wojny", "Miasto złodziei", "American Hustle", "Nowy początek", a także dwóch filmach z serii "Mission: Impossible" oraz siedmiu filmach z serii Avengers wytwórni Marvel Studios. Jednak niezwykłe sukcesy Jeremy’ego na srebrnym ekranie zeszły na dalszy plan, kiedy pierwszego stycznia 2023 roku zmiażdżył go sześciotonowy ratrak.

Leżąc na oblodzonej drodze, aktor czuł, że na chwilę umarł, a w trakcie transportowania rannego ratownicy nie sądzili, że Jeremy może przeżyć... A jednak przeżył i opisał swoje wspomnienia zarówno z samego przerażającego zdarzenia, jak i procesu powracania do zdrowia. Książka nie jest jedynie dramatyczną relacją z tamtych dni – to opowieść o sile woli, harcie ducha, granicach wytrzymałości, a także zdolności człowieka do przetrwania, rozwoju i odnajdywania celu w obliczu największych przeciwności.

Jeremy szczerze opowiada o swojej rekonwalescencji i cierpieniu, o tym, co pomogło mu przetrwać i nadal napędza go do działania. Opisuje swoją głęboką przemianę, a jego przykład inspiruje i napełnia nadzieją.

Książkę można kupić TUTAJ.

Pillow Man. Mężczyzna naszych marzeń

Źródło: Egmont

„Pierś mięciutka i wygodna. Zapach przyjemny. Kości brak… Jest pan wolny dziś wieczorem?”

Trzy lata bez pracy, dziesiątki wysłanych CV, kilka nieudanych rozmów, bolące plecy, nadwaga, bezsenność i… jedno ogłoszenie, które zmienia wszystko.

Witamy w świecie, w którym samotni bezskutecznie próbują zasnąć przygnieceni ciężarem nocy, marząc o oddechu i cieple drugiego człowieka aż po świt. W świecie, w którym za bliskość na wyciągnięcie ręki i niezmącony, głęboki sen płaci się wysoką cenę. W świecie, w którym Jean staje się poduszką lub mężczyzną naszych snów.

Komiks można kupić TUTAJ.

Kolonia - Max Kidruk

Źródło: Insignis

Rok 2141.

Ludzkość na Ziemi nie otrząsnęła się jeszcze po clodis – największej pandemii od półwiecza – kiedy pojawia się nowy patogen, który infekuje wyłącznie kobiety w ciąży. Grupa immunologów stara się rozpoznać jego naturę oraz znaleźć możliwe powiązania z rejestrowanymi od jakiegoś czasu na całej planecie wyrzutami neutrin.

Tymczasem populacja Kolonii marsjańskich przekracza sto tysięcy mieszkańców; aż jedna trzecia z nich urodziła się już na Czerwonej Planecie. Jednak to nie oni zajmują najlepsze posady w zaawansowanej technologicznie gospodarce Marsa i politycznych strukturach: przegrywają z ziemskimi superspecjalistami i są zmuszani do ciężkiej, niemal niewolniczej harówki, wykonując fizyczną, niewymagającą kwalifikacji pracę.

Cierpliwość urodzonych na Marsie powoli się kończy, z roku na rok coraz bardziej pragną zmian, lecz nie zdają sobie sprawy z tego, że transformacja, o której marzą, może położyć kres istnieniu Kolonii… Czy budowana od niemal stu lat społeczność marsjańska zadrży w posadach od eksplodującej rewolucji?

Kolonia z przerażającą wręcz wiarygodnością kreśli nie tylko obraz wielokulturowej, międzynarodowej społeczności marsjańskiej i nieustannych tarć w jej wnętrzu, ale także ponurą wizję Ziemi – planety, która wciąż jeszcze jest naszym domem. Historia opowiedziana z perspektywy kilkunastu zapadających w pamięć bohaterów – zarówno Ziemian, jak i kolonizatorów – prowadzi czytelnika przez swoje meandry i odkrywa punkty styku w najmniej oczekiwanych momentach. Zmusza przy tym do głębszej refleksji o geopolitycznej przyszłości Ziemi, o nadchodzącej możliwej katastrofie ekologicznej, o mocarstwach pod rządami szaleńców oraz o tym, czy ekspansja ludzkości i podbój kosmosu rzeczywiście staną się naszą jedyną nadzieją.

Książkę można kupić TUTAJ.

Herkules. Krew - Jasmine Mas

Źródło: Czwarta Strona

Sparta jest podzielona.

Wojna jest nieunikniona.

A w jej żyłach płynie krew, której wszyscy się boją…

Alexis Hert nigdy nie miała powodu, by wierzyć w mity… aż do dnia, gdy stały się one jej rzeczywistością. Nigdy też nie podejrzewała, że jej los spleciony jest z mrocznymi potęgami, które rządzą światem, aż do dnia, gdy staje się pionkiem w boskiej grze, której zasad nie zna. Zmuszona do podjęcia walki, otoczona wrogami i ścigana przez tajemnicze moce Alexis szybko pojmuje, że niektóre więzy są silniejsze niż strach. Niektóre namiętności zaś bardziej niebezpieczne niż śmierć.

Boska rozgrywka trwa. Tylko czy na pewno można ją wygrać?

Nie ma wygranej bez walki.

Nie ma miłości bez bólu.

Wejdź do świata bohaterów balansujących na granicy moralności, niebezpiecznych uczuć i rozgrywek o władzę, w których miłość jest równie zabójcza co zdrada.

Książkę można kupić TUTAJ.

Marvel Classic: Fury Max, tom 2

Źródło: Egmont

Pułkownik Nick Fury żył wojną przez pół wieku. Teraz siedzi w hotelowym pokoju, mając za towarzystwo jedynie butelkę bourbona, colta 1911 i… wspomnienia. Z Indochin, gdzie walczył u boku obcej armii o skrawek cudzej ziemi. Z Kuby, gdzie miał na celowniku największego wroga Ameryki. Z katastrofalnej wojny w Wietnamie, gdzie poznał młodego snajpera piechoty morskiej Franka Castle’a, który z biegiem lat zasłynie jako śmiertelnie groźny Punisher. I z Nikaragui, gdzie za sprawą rzeźnika o pseudonimie Barrakuda pułkownik Fury poznał cenę wojny, której tak pragnie. Czy właśnie nadszedł dzień spłaty długu?

Autorami tego tomu są Garth Ennis, kultowy twórca między innymi serii „Chłopaki”, „Kaznodzieja” i „Punisher”, oraz Goran Parlov – rysownik znany z komiksów „Punisher Max” czy „Czarna Wdowa – Powrót do domu”.

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach „Fury Max” #1–13. Komiks tylko dla dorosłych.

Komiks można kupić TUTAJ.

Wnuczka Fabergé - Monika Raspen

Źródło: Replika

Wielkie miłości i wielkie rozczarowania.

Upalny sierpień 1902 roku. Do Petersburga przybywa młoda ukraińska szlachcianka Irina Dumina. Uwiedziona przez księcia, wyrzucona z domu przez rodzinę, usiłuje odnaleźć ojca swojego dziecka. Trafia do szpitala dla samotnych matek, prowadzonego przez siostrę Annę, gdzie rodzi córeczkę, która umiera.

W tym samym czasie Rosja czeka na wymarzonego carewicza. Carska para ma już bowiem cztery córki. Jednak zamiast radosnych wieści, ukazuje się oficjalny komunikat, że żona Mikołaja II poroniła. W rzeczywistości caryca rodzi nie jedną lecz dwie dziewczynki, co powoduje uruchomienie ciągu nieprawdopodobnych wydarzeń.

Porywająca historia, pełna tajemnic i namiętności, której bohaterkami są przede wszystkim silne kobiety.

Książkę można kupić TUTAJ.

Misja. Pani z bajora, tom 1

Źródło: Egmont

Początek pełnej przygód humorystycznej opowieści o prowadzonych od czasów króla Artura poszukiwaniach mitycznej Ujadającej Bestii. Pelli nie jest zbyt odważny, ale nie chce zawieść dziadka, więc zgodnie z rodzinną tradycją rusza do pradawnego lasu, żeby poprosić Panią z Jeziora o magiczny miecz. Niestety nie może odnaleźć ani lasu, ani jeziora... A to dopiero początek jego kłopotów.

Scenarzystą „Misji” jest dobrze znany polskim czytelnikom Francuz Frédéric Maupomé, współtwórca wysoko ocenianych serii przygodowych i fantastycznych dla dzieci i młodzieży („Sixtine”, „Supersi”, „Anuki”). Rysunki są dziełem Belga Wautera Mannaerta, który zyskał uznanie autorskim cyklem „Jaśmina” (wyróżnionym dwiema belgijskimi nagrodami komiksowymi) oraz one-shotami „Weegee. Serial Photographer” i „El Mesías”.

Komiks można kupić TUTAJ.

Anglik w Japonii. 10 lat w Kraju Wschodzącego Słońca - Chris Broad

Źródło: Insignis

Najpierw podbił YouTube, teraz podbija świat swoją książką! Youtuber Chris Broad, którego kanał Abroad in Japan przyciągnął ponad 3 miliony subskrybentów, przez dekadę eksplorował Japonię, zapisując swoje najdziwniejsze, najzabawniejsze i najbardziej szokujące doświadczenia. Efekt? Bestseller, od którego trudno się oderwać – dostępny w polskich księgarniach już od 2 lipca!

Deru kui wa utareru, czyli „wystające gwoździe się wbija” – to popularne w Japonii przysłowie. Jak zatem na japońskiej prowincji odnalazł się dziwny przybysz z Europy, który w języku tubylców potrafił wydusić tylko kilka słów? Początki nie były łatwe. Współpracownicy – podejrzanie milczący i powściągliwi. Kawalerka – o wymiarach schowka na szczotki. Pogoda – pozbawiona litości dla kogoś, kto był przyzwyczajony do przewidywalnej brytyjskiej aury. Nie przeszkodziło to jednak autorowi w pokochaniu Kraju Wschodzącego Słońca, który wkrótce stał się jego drugim domem.

„Anglik w Japonii” to okraszona sporą dawką humoru opowieść o zderzeniu dwóch kultur. Przywiązanie do tradycji miesza się tu ze współczesnym konsumpcjonizmem (kubełki z KFC zamawiane na Boże Narodzenie to nie żart!). Kult pracy przeplata się z bogatą kulturą barową i suto zakrapianymi imprezami, z których wielu Japończyków rusza prosto do biura. A władzę nad całym krajem przejęły koty (czy słyszeliście o pociągach, które przypominają te puchate stworzenia?).

Tak wygląda Japonia, do której zabiera cię tytułowy Anglik. To jak, wsiadasz?

Książkę można kupić TUTAJ.

Wojsławicka masakra kosą łańcuchową - Andrzej Pilipiuk

Źródło: Fabryka Słów

Jakub Wędrowycz znowu wkracza do akcji – lekko zawiany i totalnie nieprzewidywalny.

WOJSŁAWICKA MASAKRA KOSĄ ŁAŃCUCHOWĄ – zapamiętaj ten tytuł, wyryj go na ścianie stodoły, wytatuuj na cielaku, wykrzycz na tik-toku. Bo to nie jest zwykła książka. To MIĘDZYGALAKTYCZNE WYDARZENIE LITERACKIE, które wali z buta w drzwi kultury wysokiej i mówi: „Siema, przynieśliśmy bimber i kosę, będzie się działo.”

Jakub Wędrowycz – ostatni sprawiedliwy z Wojsławic, egzorcysta-celebryta z kieszenią pełną kapsli i duszą pokrytą nalotem spirytusowym – wraca w formie najlepszej z możliwych. Pogromca wszystkiego, co się rusza, pełza, teleportuje i straszy.

Bohater, antybohater, zjawisko przyrody.

Jeśli miałby powstać pomnik literatury polskiej, to nie przedstawiałby wcale żadnego noblisty kręcącego wąsa, tylko Jakuba w gumofilcach, z kosą w jednej ręce i butelką w drugiej. A u stóp pomnika napisać by trzeba:

„Nie zasłużyliśmy na niego, ale i tak przyszedł.”

Premiera roku? Nie. Premiera wszechczasów. A jeśli jeszcze nie znaliście Wędrowycza... to jak by to powiedzieć delikatnie… pod jakim kamolcem żyliście??

Książkę można kupić TUTAJ.

Chodźmy w Las! Co się kryje między drzewami - Dariusz Dziektarz

Źródło: Powergraph

Nie będzie lasu, nie będzie nas.

Kołyszące się na wietrze korony drzew, śpiew ptaków – gdy zamilkniemy na chwilę, czasem mrowisko – jeśli spojrzymy pod nogi. Spacerując, rzadko zauważamy coś więcej. A przecież polski las to niewyobrażalny cud natury!

Jaki polski grzyb świeci w ciemności i potrafi przez stulecia tworzyć podziemne struktury rozciągające się na setki hektarów? Czy mityczny wilczy samiec alfa rzeczywiście istnieje? Dlaczego niektóre drzewa nie lubią się dotykać i czym właściwie jest nieśmiałość koron?

Napisana z wielką miłością Chodźmy w las! to nie tylko bogato ilustrowana kontynuacja świetnie przyjętego przez czytelników Rozejrzyj się! To także hołd złożony przez wyjątkowego leśnika, Dariusza Dziektarza, naszym borom i lasom, kopalnia obłędnych ciekawostek z życia roślin i zwierząt oraz poruszający apel o ochronę polskiej przyrody.

Książkę można kupić TUTAJ.

Maratończyk - William Goldman

Źródło: Replika

Gdy macki nazistowskiej machiny zbrodni sięgają daleko poza czasy II wojny światowej

Tom Levy, zwany Babe, jest studentem uniwersytetu Columbia. Jego pasją jest bieganie, a wielkim marzeniem zostanie maratończykiem. Obsesyjnie dręczy go samobójstwo ojca, nad którym unosi się widmo skandalu. Wkrótce za sprawą brata będącego pracownikiem tajnej agencji rządowej, zostaje uwikłany w wyścig, którego początki sięgają zbrodni popełnianych w Auschwitz. Stawką stanie się jego życie.

Na podstawie powieści powstał film z wybitną kreacją Dustina Hoffmana.

Książkę można kupić TUTAJ.

Przewodnik po Astro City. Tom 1

Źródło: Mucha Comics

Poznajcie bohatera, który co noc śni o lataniu. Kosmicznego szpiega przygotowującego inwazję na Ziemię. Młodzieńca, którego mentorem jest heros pełen mrocznych tajemnic. Drobnego złodziejaszka, który odkrywa prawdziwą tożsamość jednego z superbohaterów. A to dopiero początek życiowych zawiłości mieszkańców Astro City. Uznani twórcy Kurt Busiek, Brent Eric Anderson i Alex Ross zabiorą was do metropolii innej niż wszystkie.

Seria Astro City, nawiązując tematyką i rysunkiem do urokliwej magii złotej i srebrnej ery komiksów superbohaterskich, przez trzy lata z rzędu zapewniła swoim autorom liczne branżowe nagrody, w tym za najlepszy scenariusz i najlepszą serię, a także Nagrodę Eisnera za najlepszy pojedynczy zeszyt.

Wejdź do zupełnie nowego świata i odkryj, jak się w nim żyje.

Komiks można kupić TUTAJ.

Cyklop - Marek Krajewski

Źródło: Znak

W przededniu II wojny światowej Himmler organizuje tajny ośrodek, który ma dowieść potęgi Trzeciej Rzeszy i szerzyć pangermańskie idee. Rozpaczliwe kwilenie niemowląt dochodzące zza murów zamku Wewelsburg wskazuje na to, że przeprowadza się tu okrutny eksperyment.

Edward „Łyssy” Popielski trwa w odrętwieniu, załamany losem ukochanej Rity. Dopiero nowe zadanie wyrywa go z marazmu – ma zinfiltrować tajemniczą organizację. Misję przerywają pierwsze salwy z pancernika Schleswig Holstein. Gdy w 1941 roku Łyssy wraca do sprawy, wpada w wir szpiegowskich intryg. Czy zdoła ujawnić spisek, odzyskać dobre imię i pomścić tych, których kocha najbardziej?

Książkę można kupić TUTAJ.