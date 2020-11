Audioreportaże. Warszawskie opowieści bez fikcji - szczegóły nowego projektu Storytela

fot. Storytel

W ramach projektu Audioreportaże. Warszawskie opowieści bez fikcji usłyszymy trzy emocjonujące prawdziwe historie, będące nierozerwalną częścią dziejów walczącej stolicy: jedynego nigeryjskiego uczestnika Powstania Warszawskiego – Augusta Agboli O'Browna ps. Ali, modelki warszawskiej Syreny – Krystyny Krahelskiej, oraz bohaterki Powstania Warszawskiego – Wandy Traczyk-Stawskiej. Pasjonujące audioreportaże, przygotowane przez dziennikarkę i reporterkę – Aleksandrę Zbroję, zrealizowane zostały we współpracy z partnerem kulturalnym, Muzeum Warszawy. To kolejny projekt Storytel poświęcony sztuce i historii po ożywieniu obrazów w Sukiennicach.

Wystawa główna Muzeum Warszawy, poprzez historie pojedynczych przedmiotów, opowiada o wydarzeniach i ludziach, którzy zadecydowali o fo i charakterze współczesnej stolicy Polski. Małpka PEEMEK, portret nigeryjskiego powstańca Augusta Agboli O’Browna oraz pomnik warszawskiej Syrenki – to trzy eksponaty muzealne, które stały się punktem wyjścia do przedstawienia wciągających fragmentów wyjątkowych biografii.

Forma audio daje ogromne możliwości opowiedzenia historii na nowo, a wręcz przenosi w czasie. Eksponaty z Muzeum Warszawy były dla mnie punktem wyjścia do opowiedzenia historii zainspirowanych sylwetkami postaci, znanych z okresu Powstania Warszawskiego. Chciałam je odkurzyć i dać zastrzyk nowego życia losom, z którymi mogą zidentyfikować się dzisiejsi dwudziesto- i trzydziestolatkowie – mówi Aleksandra Zbroja, autorka projektu.

Jak mocna symbolika płynie z zabawki podarowanej przez Wandę Traczyk-Stawską protestującym pod Sejmem matkom dzieci niepełnosprawnych? Uczestniczka Powstania Warszawskiego opowie o trudnych rozmowach z tatą legionistą, obciętych warkoczach, niegrzecznych nóżkach oraz o tym jak w wieku 12 lat była gotowa na walkę zbrojną oraz jak uczyła się strzelać i rzucać granatami. Dowiemy się jak udawała chłopaka, roznosiła wyroki śmierci dla szmalcowników oraz jak strach sparaliżował jej ciało.

Oprócz głosów ekspertów, dziennikarzy i bohaterów, słychać w nich również zawodowych aktorów i całą paletę dźwięków, które odtwarzając ówczesną rzeczywistość, niesamowicie rozbudzają wyobraźnię i przenoszą słuchacza do świata z przeszłości.

- Dostałam zadanie, by dźwiękowo ożywić pomnik Syrenki autorstwa Ludwiki Nitschowej, portret nigeryjskiego powstańca Augusta Agboli O’Browna, ps. Ali, pędzla Karola Radziszewskiego, oraz zabawkę – małpkę PEEMKA, należącą do Wandy Traczyk-Stawskiej. Chciałam odmłodzić historie tych rzeczy i ludzi, spojrzeć na nie świeżym okiem, niepokornie. Pokazać Syrenkę z Warszawy z perspektywy zakompleksionej dziewczyny, która do niej pozowała, a potem została „niechcący” bohaterką, symbolem siły (której w sobie przecież nie miała) i determinacji, którą zabrała jej melancholia. Chciałam usłyszeć jak grywał na perkusji August Agbola, znany wszystkim jako jedyny nigeryjski uczestnik Powstania Warszawskiego. Podobno zasuwał gwarą warszawską. Co mówił? Chciałam też zapytać Wandę Traczyk-Stawską, kobietę-strzelca(!) w Powstaniu, o jej ukochaną maskotkę, wydobytą przez kolegów ze zgliszczy zniszczonego domu - mówi Aleksandra Zbroja.

Fragmenty audioreportaży od 16 listopada są dostępne na stronie internetowej Muzeum Warszawy – partnera kulturalnego projektu. W całości można ich posłuchać w aplikacji Storytel również od 16 listopada.