Nowa animacja od Warner Bros. Kot Prot wraca ze swoim rozpoznawalnym kapeluszem

Warner Bros. Pictures

Nowa animowana wersja Kota Prota od Warner Bros. Pictures dostała swój pierwszy zwiastun. Adaptacja tej klasycznej historii opartej na dziele Dr. Seussa, legendarnego autora książek dla dzieci. Kot Prot dostał już swoją adaptację w 2003 roku w reżyserii Bo Welcha, z Mike'iem Myersem w roli głównej. Nowa produkcja ma być początkiem serii animacji opartych na bohaterach stworzonych przez Seussa.

Kot Prot - zwiastun

W filmie Kot w swoim charakterystycznym, zabawnym i bezczelnym stylu wnosi radość do życia dzieci, zabierając je (oraz widzów) w fantastyczną podróż po świecie, jakiego jeszcze nie widzieli. Tym razem czeka go najtrudniejsze zadanie w karierze – zlecone przez I.I.I.I. (Instytut Instytucji Wyobraźni i Inspiracji, Sp. z o.o.), który prosi go o rozweselenie rodzeństwa mającego trudności z zaaklimatyzowaniem się w nowym mieście. Znany z tego, że często przesadza, Kot może mieć ostatnią szansę, by udowodnić swoją wartość… albo na zawsze stracić swój magiczny kapelusz!

Reżyserami filmu są Alessandro Carloni i Erica Rivinoja. . Obok Billa Hadara w obsadzie znaleźli się także: Xochitl Gomez, Matt Berry, Quinta Brunson, Paula Pell, Tiago Martinez, Giancarlo Esposito, America Ferrera, Bowen Yang oraz Tituss Burgess.

Kot Prot trafi do kin w Stanach 27 lutego 2026 roku.