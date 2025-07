Bestsellerowa powieść Emily Henry z ekranizacją Netflixa! Jest data premiery

fot. Lionsgate

Netflix wraz z 3000 Pictures przygotowali ekranizację bestsellerowej powieści Emily Henry zatytułowanej Ludzie, których spotykamy na wakacjach. Data premiery filmu została wyznaczona na 9 stycznia 2026 roku. Reżyserem tej komedii romantycznej jest Brett Haley, zaś za scenariusz odpowiadają Yulin Kuang, Amos Vernon i Nunzio Randazzo.

Ludzie, których spotykamy na wakacjach - fabuła, obsada

Wolna duchem Poppy oraz trzymający się rutyny Alex to skrajnie różni najlepsi przyjaciele od ponad dekady. Mieszkają w różnych miastach, jednak zawsze spędzają razem letnie wakacje. Ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę, kiedy oboje zaczynają kwestionować to, co dla wszystkich innych jest oczywiste - czy mogliby stanowić idealną parę w sensie romantycznym?

W głównych rolach pojawią się Emily Bader oraz Tom Blyth. W obsadzie znaleźli się także: Sarah Catherine Hook, Lucien Laviscount, Miles Heizer, Jameela Jamil, Tommy Do, Lukas Gage, Alice Lee, Molly Shannon oraz Alan Ruck.

