Powstanie serial inspirowany historią Jeanette McCurdy! Nie zgadniecie, kto zagra główną rolę

Jedną z głównych ról w serialu przygotowywanym przez Apple TV+ na podstawie książki Cieszę się, że moja mama umarła zagra Jennifer Aniston. Wcieli się ona w matkę Jennette McCurdy - Debrę. Gwiazda Przyjaciół należy także do grona producentów wykonawczych tej produkcji.

Cieszę się, że moja mama umarła - co wiadomo?

Serial będzie składał się z 10 odcinków. Showrunnerką, scenarzystką i producentką wykonawczą jest sama Jennette McCurdy w duecie z Ari Katcher. Fabuła skoncentruje się na relacji 18-letniej aktorki, grającej główne role w popularnych sitcomach Nickelodeon z jej narcystyczną matką. Na razie reszta obsady ani data premiery nie zostały potwierdzone.

Cieszę się, że moja mama umarła to wstrząsająca autobiografia opowiadająca o życiu dziecięcej aktorki Jennette McCurdy u boku nadopiekuńczej i dominującej matki. Brutalnie szczerze opisuje realia pracy na planie, toksycznej relacji z matką oraz zmagania z anoreksją, bulimią czy alkoholizmem w bardzo młodym wieku. Książka została wydana w 2022 roku i przez 80 tygodni figurowała na liście bestsellerów The New York Times.

