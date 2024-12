Kraven Łowca vs Spider-Man. Aktor komentuje: "Powinien stanąć twarzą w twarz z niektórymi znanymi superbohaterami"

Marvel

Aaron Taylor-Johnson w rozmowie z portalem Screen Rant został spytany o to, czy jest szansa starcie Kravena Łowcy i Spider-Mana. Aktor szczerze odpowiedział, że to pytanie, które powinno być skierowane do kogoś innego, ale dodał, że na pewno chciałby zobaczyć, jak złoczyńca staje do walki ze znanymi superbohaterami. Dodał, że naprawdę warto pójść na film do kina.

Kraven Łowca vs Spider-Man. Aaron Taylor-Johnson komentuje

To pytanie powinno być w zasadzie skierowane do kogoś innego, prawda? Myślę, że w ramach tej historii stworzyliśmy naprawdę ciekawą postać, która ma potencjał, by pójść dalej i nadal siać zamęt. Myślę, że bohater powinien stanąć twarzą w twarz z niektórymi znanymi superbohaterami. Jedną z moich ulubionych historii jest Kraven's Last Hunt. To był jeden z materiałów źródłowych, z których korzystałem. Pojawia się tam kilka mrocznych demonów i w zasadzie widzimy ich narodziny i genezę tego, jak stał się złoczyńcą, którego znamy. Więc naprawdę, przyjdź na seans. Zobacz film. Obiecuję, że się nie zawiedziesz. Ma wszystko, czego potrzebujesz, a nawet więcej. Myślę, że to złoczyńca, który ma szansę stać się ulubieńcem publiczności, zdecydowanie stając na równi z kilkoma innymi, którzy mogliby powalczyć o ten tytuł.

Kraven Łowca - zdjęcia i plakaty

Kraven Łowca - fabuła, obsada, premiera

Nadchodzi napakowana akcją, brutalna historia oznaczona kategorią wiekową R. Głównym bohaterem jest rosyjski imigrant Sergei Kravenoff (Taylor-Johnson), który jest synem potężnego gangstera. Antybohater ma misję, by udowodnić, że jest najlepszym łowcą na świecie.

W obsadzie filmu znaleźli się również Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola, Christopher Abbot i Crowe. Za reżyserię odpowiada J.C. Chandor. Scenariusz został przygotowany przez Richarda Wenka oraz Arta Marcuma i Matta Hollowaya na podstawie komiksów Marvela.

Kraven Łowca - premiera została zaplanowana na 13 grudnia 2024 roku.