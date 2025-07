Odyseja - zwiastun filmu Nolana wyciekł do sieci. Telemach Toma Hollanda i dryfujący Odyseusz

materiały prasowe

Dziś w Stanach Zjednoczonych odbyły się pierwsze pokazy produkcji Jurassic World: Odrodzenie - to właśnie bezpośrednio przed nimi jest i będzie wyświetlany zwiastun filmu Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Jak się okazuje, materiał został już nagrany za pomocą smartfonów i niedługo później wyciekł do sieci. Pomimo jego kiepskiej jakości z całą pewnością usatysfakcjonuje on wielu widzów czekających na przyszłoroczną The Odyssey.

Taktyka marketingowa Nolana od jakiegoś czasu rodzi wiele pytań; mało kto decyduje się bowiem na pokazywanie zwiastuna na rok przed premierą, tym bardziej, że kosztujące 250 mln USD dzieło wciąż powstaje. Nagrodzony Oscarem reżyser nie zamierzał nawet udostępniać materiału w sieci, chcąc tym samym skojarzyć Odyseję w umysłach odbiorców z potęgą kinowego doświadczenia.

Odyseja - opis pierwszego zwiastuna

Materiał rozpoczyna się od ujęcia pokazującego ogrom oceanu. Głos lektora mówi:

Ciemność. Prawo Zeusa rozbite na kawałki. Jestem bez króla, odkąd zmarł mój pan. Wiedział, że to nierozwiązywalna wojna. A potem, w jakiś sposób, wygrał ją.

Dalej pojawia się fragment rozmowy pomiędzy portretowanym przez Toma Hollanda Telemachem a nienazwaną jeszcze postacią graną przez Jona Bernthala. Syn Odyseusza mówi:

Muszę się dowiedzieć, co stało się z moim ojcem.

Na co bohater Bernthala odpowiada:

Kto ma jakąś opowieść o Odyseuszu? Ty? Ty masz historię? Niektórzy mówią, że jest bogaty. Inni — że biedny. Jedni słyszeli, że zginął. Inni — że jest więziony.

Finałowe ujęcie zwiastuna pokazuje inną postać dryfującą na morzu. Wszystko wskazuje na to, że to Odyseusz, w którego ma wcielić się Matt Damon.

Nie pokazujemy powyższego materiału w tym miejscu, gdyż wszystkie prowadzące do niego linki z serwisów X i Reddit usuwane są w ekspresowym tempie. Najdłużej jest on obecny na stronie ARY News.

Film Odyseja zadebiutuje w kinach 17 lipca 2026 roku.