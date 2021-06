Avengers Campus - zobacz otwarcie parku rozrywki. To spełnienie marzeń fanów MCU

fot. Marvel

Avengers Campus to nowa i wielka cześć Disneylandu w Kalifornii, która jest inspirowana i poświęcona superbohaterom z MCU. Oficjalnie otwarcie nastąpiło 2 czerwca i było transmitowane na YouTubie. Zwykli widzowie będą mogli odwiedzić nowy park od 4 czerwca 2021 roku.

Scott Drake, jeden z dyrektorów kreatywnych odpowiedzialnych za stworzenia parku twierdzi, że czerpali z 23 filmów MCU, ale także z 70 lat komiksów Marvela Ma być to immersyjne doświadczenia dla gości, które ma być oparte na opowiadanej historii specjalnie przygotowanej dla parku. Każdego dnia, gdy goście przybędą do Avengers Campus nie będą wiedzieć, co się wydarzy, kogo spotkają i z kim będą walczyć superbohaterowie.

Jedną z atrakcji jest Web Slingers: A Spider Man Adventure, w której goście muszą używając wirtualnej pajęczyny pomóc Pajączkowi z uporaniem się z małymi pajączkowymi robotami, które same się replikują. Oczywiście w sklepach można zakupić wszelkie rodzaju gadżety jak np. urządzenia do strzelania pajęczyną,

Avengers Campus

Inną atrakcją jest sanktuarium Doktora Strange'a, w którym wieczorem sam superbohater będzie otwierać portal, by stworzyć tarczę ochroną wokół atrakcji. Fragmenty tego widzimy w wideo. Na terenie parku pojawią się Ant-Man, Osa, Czarna Panthera, Okoye i inne wojowniczki z Dora Milaje, Spider-Man, Czarna Wdowa (będzie walczyć z Taskmasterem, jak w nowym filmie), Spider-Man. Thor, Loki, Iron Man oraz nowy Kapitan Ameryka, któremu Anthony Mackie osobiście przekazał tarczę podczas uroczystego otwarcia. Twórcy zapowiadają kolejnych herosów w przyszłości.

Do tego jest kuchnia Pyma, w której goście dostaną różne eksperymentalne potrawy w rozmaitych rozmiarach. Twórcy bawią się zmniejszaniem i powiększaniem jak w filmach o Ant-Manie.

Zobaczcie, jak się to prezentuje. W otwarciu wziął udział sam Kevin Feige, szef Marvel Studios. Wyjaśnił on, że historia misji bohaterów, którą poznają goście jest częścią MCU.