Wygląd kolejnych postaci ujawniony! Nowy teaser filmu Minecraft

Premiera zapowiadanego od 2014 roku filmu Minecraft na podstawie kultowej, najlepiej sprzedającej się gry na świecie zbliża się wielkimi krokami, przez co Warner Bros stopniowo ujawnia coraz więcej materiałów promocyjnych. Tym razem do sieci trafił nowy teaser, w którym zobaczyliśmy zupełnie nowe sceny i kolejne postacie – w tym chociażby pełny wizerunek Creepera. Ukazano też m.in. mieszkańców wioski, kolejnych mobów oraz portal do Enderu.

Minecraft – nowy teaser

Minecraft – fabuła, data premiery

Garrett Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) oraz Dawn (Danielle Brooks) zostają wciągnięci do tajemniczego portalu prowadzącego do Nadziemia. Podczas pobytu trafiają na genialnego rzemieślnika, Steve'a (Jack Black) i podejmują się wyzwania, by odzyskać swoje unikalne cechy i wrócić do prawdziwego świata. Podczas tej podróży poznają wiele nowych postaci znanych z gry.

Premiera kinowa filmu Minecraft w Polsce została zaplanowana na 4 kwietnia.