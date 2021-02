Avengers: Koniec gry - reżyserzy znów o Kapitanie Ameryka. Czy stworzył nową rzeczywistość?

fot. Marvel

Po premierze Avengers: Koniec gry bracia Russo udzielili dziesiątków wywiadów, w których omawiali szczegółowo wszystkie motywy związane z ich hitem. Jednym z najczęściej poruszanych tematów był los Kapitana Ameryki. Na końcu cofnął się on w czasie oddając Kamienie Nieskończoności na swoje miejsce, by nie stworzyły się nowe linie czasowe. Jednak podjął również decyzję, by zostać z Peggy i żyć normalnym życiem, ale na koniec wrócił do Falcona i Zimowego żołnierza jako stary Steve'a. Wyjaśnienia twórców ostatecznie nie były wystarczające więc po raz kolejny padło pytanie o ten wątek.

- Kapitan musiał cofnąć się w czasie w głównej linii czasowej, ale potem musiał żyć w nowej linii czasowej. Następnie, by dać tarczę Samowi Wilsonowi musiał wrócić z powrotem do głównej linii czasowej. Zgodnie z naszą wewnętrzną logiką, którą sobie opracowaliśmy, to była decyzja zgodna z tym, co się wydarzyło w filmie. Dlatego był on w nowej rzeczywistości i potem wrócił do głównej, aby oddać tarczę - tłumaczy Joe Russo.

Niestety reżyserzy podjęli również decyzję, aby tego klarownie nie pokazać ani nie wytłumaczyć w samym filmie. Ponownie mówią, że praca nad Avengers: Koniec gry była dla nich wyzwalająca, bo nie musieli się martwić, jak niektóre rzeczy będą wyjaśniane i rozbudowane w przyszłych filmach i serialach. Z tego też powodu nie zależało im, aby wytłumaczyć kwestię Steve'a Rogersa na ekranie. Nie wiemy więc, co musiał zrobić, by przenieść się pomiędzy liniami czasowymi i czy ktoś mu w tym pomógł.

Bracia Russo dodają też, że wiele pomysłów, które ostatecznie wypadły z Avengers: Koniec gry mogą ostatecznie powrócić do MCU w innych projektach. Dlatego też nie mogą publicznie o nich rozmawiać, bo wciąż obowiązuje ich ta tajemnica.