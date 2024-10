Najstraszniejsze klauny w kinie. Pennywise kontra Art [RANKING]

fot. Warner Bros. Pictures/Universal Pictures/Full Moon Features

Halloween zbliża się wielkimi krokami. Jak co roku jest to idealna okazja do nadrobienia wielu horrorów, które ostatnimi czasy mają się w kinach wprost doskonale. Kolejne znakomite produkcje zdobywają uznanie widowni i zarabiają na siebie niemałe pieniądze. Gatunek ten udowadnia, że nieustannie się rozwija i nie traci na popularności z biegiem lat. Może nie zarabia kolosalnych pieniędzy, co letnie blockbustery, ale radzi sobie świetnie w swojej niszy.

Październik to idealny moment na straszenie. A każdy boi się czegoś innego. Czy to pająków, porcelanowych lalek z piekła rodem, demonicznych istot władających ludzkimi umysłami, wampirów, wilkołaków czy przerażających duchów - każdy amator strachu znajdzie coś dla siebie. Jest jednak coś, co zawsze wzbudza niepokój, nawet w najniewinniejszym możliwie wydaniu. Chodzi oczywiście o klauny. W historii kina było ich całe mnóstwo i niejeden z nich straszył na ekranie.

11 października 2024 roku zadebiutował w kinach Terrifier 3 z przerażającym i obrzydliwym Klaunem Artem. W tym tekście przyjrzymy się jego kolegom po fachu morderczego klauna i znajdziemy najstraszniejszego z nich. Ranking został sporządzony na podstawie głosów użytkowników serwisu Ranker.

Najstraszniejsze klauny w kinie [RANKING]

14. Violator (Spawn)