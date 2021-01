Baby Driver 2 - scenariusz do filmu gotowy

Źródło: materiały prasowe

Baby Driver był jednym z lepiej ocenianych przez widzów i krytyków filmów 2017 roku. Okazało się, że powstanie sequel produkcji. Jednak tak naprawdę do tej pory nie poznaliśmy żadnych informacji na temat kontynuacji. Teraz to się zmieniło. Otóż reżyser filmu, Edgar Wright, w rozmowie z Variety stwierdził, że scenariusz do filmu jest już gotowy. Sam ujawnił, że napisał jego trzy wersje.

Jednak twórca nie chciał zdradzić szczegółów historii, którą zobaczymy w sequelu. Na pewno w głównej roli powróci Ansel Elgort.

Pierwsza część opowiadała o tytułowym młodym mężczyźnie, Babym, który nie ma sobie równych, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu. Bohater w związku ze swoim długiem wobec pewnego gangstera jest zmuszony pracować jako kierowca przy ucieczkach z miejsc rabunków. Baby chce skończyć ze swoim kryminalnym życiem, szczególnie, że poznał wspaniałą dziewczynę, Deborę. Jednak jak się szybko okazuje wyjście z biznesu nie będzie wcale takie łatwe.