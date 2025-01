Czerwony Hulk w Kapitanie Ameryka 4: Czy fani zobaczą go na ekranie wystarczająco dużo?

fot. materiały prasowe

Marvel Studios traktuje Czerwonego Hulka jako mocne narzędzie promocyjne, które ma przyciągnąć widzów do kin na film Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Dwaj scooperzy ujawnili, że nie ma go zbyt wiele na ekranie, więc fani powinni obniżyć oczekiwania. Najpierw do sprawy odniósł się Cryptic4KQuality, mówiąc, że "prawie go nie ma w filmie", a potem Beyond Reporter dodał, że pojawi się na ekranie przez około pięć minut. To może rozczarować widzów, którzy po zwiastunach mogli oczekiwać więcej.

Kapitan Ameryka 4 - kubełek na popcorn

W ramach promocji ujawniono, że kubełkiem na popcorn w amerykańskiej sieci AMC będzie tarcza Kapitana. Tak wygląda:

Promocja idzie krok dalej. W Azji zrobiono coś takiego z windą:

Jest też wideo zza kulis:

Kapitan Ameryka 4 - opis fabuły

Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Thaddeusem Rossem (Harrison Ford), Sam wpada w środek międzynarodowego incydentu. Musi odkryć powód globalnego spisku, zanim cały świat zacznie widzieć na czerwono...

Kapitan Ameryka 4 - obsada, premiera

Główną rolę gra Anthony Mackie. Na ekranie pojawi się również po raz pierwszy w MCU sam Harrison Ford. Wcieli się w prezydenta Thaddeusa Rossa, czyli postać, która była w uniwersum od pierwszego filmu z 2008 roku. Do tej pory grał go nieżyjący już William Hurt. Ze wspomnianego The Incredible Hulk powracają też Liv Tyler jako Betty Ross oraz Tim Blake Nelson w roli Leadera, który tutaj jest głównym złoczyńcą.

Premiera filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat w kinach odbędzie się 14 lutego 2025 roku.