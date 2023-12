Barbie - powstanie spin-off o Kenie? Jest nadzieja

fot. materiały prasowe

Barbie stało się hitem 2023 roku. Film przyciągnął do kina masę widzów i zarobił łącznie 1,442 miliarda dolarów. Co więcej, produkcja w chwili pisania tego artykułu ma ponad 80% pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatotes zarówno ze strony widzów, jak i profesjonalnych krytyków.

Nic dziwnego, że biorąc pod uwagę tak wielki sukces, widzowie zaczęli zastanawiać się, czy w grę wchodzi potencjalny sequel Barbie. Warner Bros. ani Mattel nie potwierdziły, że trwają jakiekolwiek prace nad takim projektem, jednak Greta Gerwig, reżyserka filmu, wzbudziła w fanach iskierkę nadziei.

Barbie - powstanie spin-off o Kenie?

Sharyn Alfonsi podczas wywiadu dla 60 Minutes spytała Gretę Gerwig o potencjalny spin-off Barbie, skupiający się na Kenie. Zadała to pytanie po tym, jak reżyserka wspomniała, że mieli mnóstwo pomysłów na tę postać, które ostatecznie nie znalazły się w finalnej wersji scenariusza. Artystka odpowiedziała:

To znaczy, prawda jest taka, wiesz... Przekonamy się.

Margot Robbie, odtwórczyni Barbie, wcześniej wprost powiedziała Associated Press, że film nie powstał z myślą o sadze, więc trudno jej sobie wyobrazić kolejną część. W związku z tym fakt, że Greta Gerwig nie zaprzeczyła, daje nadzieję, że od tego czasu coś mogło się zmienić i reżyserka zaczęła myśleć o potencjalnym sequelu.

Szczególnie, że jeszcze zanim obsadzono Ryana Goslinga w roli Kena, Greta Gerwig napisała tę rolę z myślą o nim - i po premierze filmu szybko okazało się, że bohater stał się ulubieńcem fanów, a występ aktora zachwycił widownię.

Napisaliśmy jego nazwisko w scenariuszu i w ogóle... było wszędzie. Wtedy pokazaliśmy scenariusz studio, które było jak: "Och, to wspaniałe, że znasz Ryana". A ja na to: "Och, nie znam go. Nigdy w życiu go nie spotkałam".

Barbie - ciekawostki i easter-eggi

1. Scena otwierająca film to ukłon w stronę kultowej "Odysei kosmicznej" Stanleya Kubricka. Tylko zamiast monolitu obcych na opustoszałą planetę wkroczyła wielka Barbie w stroju kąpielowym.