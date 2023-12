Scenarzysta się pomylił. Myślał, że faceci zniosą żarty w Barbie

Warner Bros.

Greta Gerwig i Noah Baumbach, scenarzyści hitu Barbie, po raz kolejny udzielili wywiadu dla 60 Minutes, w którym zostali spytani o to, co sądzą o negatywnych reakcjach niektórych widzów - a konkretnie o ich "anty-męskich" zarzutach, w związku z żartami dotyczącymi patriarchatu w filmie. Co odpowiedzieli?

Barbie - przeciwnicy filmu

Przypominamy, że część konserwatywnych influencerów, takich jak chociażby Ben Shapiro, który ma aktualnie ponad 6 milionów subskrybentów na YouTubie, wzywało do bojkotu Barbie i próbowało zrobić viralowy trend z podpalania lalek.

Bill Maher, amerykański komik, publicznie stwierdził, że film jest wyrazem nienawiści do mężczyzn, za to podcaster Matt Walsh potępił go jako „najbardziej agresywnie antymęską, feministyczną propagandę, jaką kiedykolwiek nakręcono".

Barbie - odpowiedź scenarzystów na zarzuty

Greta Gerwig skomentowała zarzuty o tym, że film jest przeciw mężczyznom, w ten sposób:

To miał być film z wielkim serduchem, nawet jeśli nabija się ze wszystkich. Tak zaplanowałam to w głowie. Powiem tak: jeśli to miałaby być nienawiść do mężczyzn, to Lysistrata Arystofanesa też nią była. Choć brzmiało to bardziej kozacko w mojej głowie.

Lysistrata, wspomniana przez Gretę Gerwig, to starogrecka komedia o kobiecie, która próbowała zakończyć wojnę, wzywając inne przedstawicielki płci pięknej do tego, by nie dzieliły łoża ze swoimi mężami dopóty, dopóki ci się ze sobą nie pogodzą. Miała wymowę pacyfistyczną i do dzisiaj cieszy się dużym uznaniem.

Jeśli chodzi o drugiego scenarzystę, Noaha Baumbacha, najwyraźniej pomylił się, ponieważ uważał, że mężczyźni zniosą żarty o patriarchacie, a część z nich poczuła się nimi urażona.

Myślałem, że mężczyźni to zniosą. No bo, dajcie spokój!

Greta Gerwig dodała:

Wiem, że to brzmi śmiesznie, gdy mówię to na głos, ale kocham Kena. My kochamy Kena. I traktujemy jego stanowisko dość poważnie. Nie miał poza nią swojej tożsamości.

Barbie - ciekawostki i easter-eggi

