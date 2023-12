Barbie - producent Oppenheimera prosił o przesunięcie premiery. To mu odpowiedziała Margot Robbie

Warner Bros./Universal

Reklama

Margot Robbie wzięła udział w wywiadzie Variety, w którym aktorzy rozmawiają z aktorami. Bez zaskoczenia połączono ją w parę z Cillianem Murphym, czyli gwiazdą Oppenheimera. To w tej wymianie zdań padła informacja o działaniach producenta hitu Christophera Nolana, który bardzo chciał nie mieć konkurencji ze strony Barbie. Jako że pracował wcześniej z Margot Robbie, a tutaj pełniła ona rolę producentki, skontaktował się z nią i poprosił, aby przesunęli oni swoją premierę.

Barbie kontra Oppenheimer

Margot Robbie odmówiła bez zawahania i tak odpowiedziała wpływowemu hollywoodzkiemu producentowi:

- Nie przesuniemy premiery. Jeśli się nas boicie, sami przesuńcie premierę. Odpowiedział mi: "nie przesuniemy. Po prostu myślę, że lepiej dla was, jeśli to zrobicie". Od razu powiedziałam: nie zrobimy tego. Do tego sądzę, że to dobre zestawienie. Idealne na podwójny seans. Oppenheimer i Barbie.

Ostatecznie to Margot Robbie miała w pełni rację, bo miliony widzów robiły sobie maratony obu filmów po sobie, sprawiając, że oba tytuły stały się największymi hitami 2023 roku. Barbie zebrała z całego świata 1 mld 441,8 mln dolarów, a Oppenheimer osiągnął 950,6 mln dolarów.