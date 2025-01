Będzie nowy serial o Robin Hoodzie. Obsadzono kultowego bohatera

fot. materiały prasowe

Reklama

Jak donosi Deadline, młody australijski debiutant Jack Patten został wybrany do zagrania Robin Hooda w nadchodzącym serialu produkowanym przez amerykański serwis MGM+, należący do Amazona. Aktor ma na koncie zaledwie jedną rolę w filmie Netflixa War Machine, który dopiero będzie miał swoją premierę.

Wielka "afera" o nowy teaser Supermana. Fani wyśmiewają jedno ujęcie

fot. zrzut ekranu z wideo na NIDA

Robin Hood to serial historyczny

Za projekt odpowiada Lionsgate TV, a showrunnerem jest John Glenn, który znany jest jako twórca miniserialu Hatfields & McCoys: Wojna klanów. Ma to być romantyczna przygoda, w której kluczowym czynnikiem dla twórców jest historyczna autentyczność. Innymi słowy, chcą stworzyć wrażenie, jakby to był serial historyczny. Bardzo istotnym elementem ma być relacja Roba (tak mają do niego mówić w serialu) z Marian.

Opis fabuły serialu Robin Hood

Po inwazji Normanów na Anglię Rob (Jack Patten), syn saksońskiego leśniczego, oraz Marian, córka normańskiego lorda, zakochują się w sobie i zaczynają razem walczyć o sprawiedliwość i wolność. Gdy Rob staje się przywódcą bandy buntowników wyjętych spod prawa, Marian infiltruje dwór władcy. Pracują nad tym, by zniszczyć korupcję szlachty i przywrócić pokój na tych ziemiach.

Jonathan English (Żelazny rycerz) wyreżyseruje pilota i będzie producentem wszystkich 10 odcinków sezonu. Potencjalna data premiery nie jest znana.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach postać Robin Hooda grali Taron Egerton oraz Russell Crowe. Jednym z ulubionych odtwórców roli pozostaje Kevin Costner.