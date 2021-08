Umowa, dla której warto było zostawić Batmana i Jokera za sobą. Twórca popularnych komiksów odchodzi od giganta

Fot. DC COMICS/Dark Knight News

James Tynion IV postanowił odejść ze świata komiksów DC, zostawiając za sobą Batmana. Będzie pracował dla platformy online nad nową serią. Jego zdaniem to najlepszy kontrakt, jaki mu zaproponowano w karierze. Pisarz w ciągu ostatnich kilku lat tworzył z prawdziwym rozmachem, pracując nad takimi tytułami jak Detective Comics czy Something is Killing the Children. Jego seria The Nice House on the Lake była jednym z najlepiej sprzedających się komiksów DC, które zadebiutowały w 2021 roku. Część jego projektów doczeka się nawet adaptacji zarówno na małym, jak i dużym ekranie.

James Tynion IV zdradził, że odejście z DC Comics było dla niego ciężką decyzją, szczególnie po otrzymaniu od nich propozycji trzyletniej umowy. Substack zaoferowało mu jednak coś lepszego. Biorąc pod uwagę to, że tytuły należące do twórców zwykle zarabiają więcej, finansowo też może wypaść na tym lepiej. Pisarz ogłosił nowy komiks BLUE BOOK, który razem z nim stworzą Michael Avon Oeming i Aditya Bidikar. Będzie można go przeczytać po zasubskrybowaniu jego newslettera na stronie Substack za 7 dolarów na miesiąc albo 75 dolarów rocznie.

Komiks pojawi się najpierw online, a potem na papierze. Nowy kontrakt nie przeszkodzi Tynionowi IV w kontynuowaniu tytułów, którego do niego należą i nad którymi pracował wcześniej. Jednak wszystkie nowe komiksy będą pojawiały się we współpracy z Substack. Choć fani mogą być zawiedzeni, że Batman #117 będzie jego ostatnim, nowa umowa da mu pełną kontrolę nad przyszłymi projektami.