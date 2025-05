Samsung Galaxy S25 Edge oficjalnie zaprezentowany – smukłość i wydajność w tytanowej obudowie

fot. Samsung

Urządzenie o grubości zaledwie 5,8 mm i wadze 163 gramów prezentuje nowe podejście do projektowania smartfonów premium. Samsung Galaxy S25 Edge wyróżnia się przede wszystkim swoim smukłym profilem, który Samsung określa jako "niezwykłe osiągnięcie inżynierii". Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o zachowaniu równowagi między stylem a wytrzymałością, wykorzystując tytanową ramę oraz najnowsze szkło Corning Gorilla Glass Ceramic 2 z przodu, jak i szkło Gorilla Glass Victus 2 z tyłu.

Nowe szkło Gorilla Glass Ceramic 2 jest wynikiem współpracy Samsunga z firmą Corning, która zastosowała technologię osadzania kryształów w szkle, zwiększając jego wytrzymałość przy zachowaniu przejrzystości optycznej. To rozwiązanie ma zapewnić lepszą ochronę przed pęknięciami bez zwiększania grubości materiału.

Pomimo ultracienkich wymiarów, Galaxy S25 Edge zachowuje odporność na wodę i pył zgodnie z certyfikatem IP68, co pozwala na zanurzenie urządzenia na głębokość 1,5 metra przez 30 minut. Jak podkreśla Samsung, każdy aspekt konstrukcji tego smartfona został dokładnie przemyślany, aby stworzyć urządzenie, które jest nie tylko smukłe, ale również wytrzymałe.

Galaxy S25 Edge napędza topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, specjalnie zoptymalizowany dla smartfonów Samsunga. Układ ten jest wspierany przez 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej.

Wyświetlacz to kolejny element premium w tym urządzeniu – 6,7-calowy panel Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3120 pikseli) z adaptacyjnym odświeżaniem w zakresie 1-120 Hz. Samsung obiecuje wysoką szczytową jasność na poziomie 2600 nitów.

System chłodzenia został przeprojektowany, aby zachować wysoką wydajność pomimo smukłej obudowy. Jak informuje Samsung, Galaxy S25 Edge wyposażono w ulepszoną komorę chłodzącą, która jest cieńsza, ale szersza, co ma zapewnić skuteczne rozpraszanie ciepła podczas intensywnego użytkowania.

Galaxy S25 Edge oferuje podwójny aparat główny, co stanowi pewien kompromis w porównaniu z modelami S25+ czy S25 Ultra. Główny sensor to imponujący moduł 200 MP z przysłoną f/1.7 i optyczną stabilizacją obrazu, który według Samsunga zapewnia o 40% jaśniejsze zdjęcia w słabym oświetleniu. Drugi obiektyw to ultraszerokokątny 12 MP z przysłoną f/2.2 i autofokusem, który umożliwia także fotografię makro.

Choć smartfon nie ma dedykowanego teleobiektywu, Samsung twierdzi, że główny sensor 200 MP pozwala na dwukrotny zoom optycznej jakości. Aparat do selfie ma rozdzielczość 12 MP i przysłonę f/2.2.

Galaxy S25 Edge wykorzystuje ten sam silnik ProVisual Engine, który zastosowano w serii Galaxy S25, zapewniając zaawansowane przetwarzanie obrazu i funkcje edycji oparte na AI. Użytkownicy mogą nagrywać wideo w rozdzielczości do 8K przy 30 klatkach na sekundę lub 4K przy 120 klatkach na sekundę.

W tym modelu Samsung oczywiście również stawia na funkcje AI. Galaxy S25 Edge oferuje pełen zestaw rozwiązań Galaxy AI, w tym Audio Eraser do usuwania niechcianych dźwięków z nagrań wideo, Drawing Assist (Asystent Rysowania) oraz funkcje edycji generatywnej.

Urządzenie integruje również funkcje Now Brief i Now Bar, które współpracują z aplikacjami firm trzecich, aby zapewniać kontekstowe przypomnienia i sugestie na podstawie codziennych aktywności użytkownika. Dzięki integracji z Google smartfon Galaxy S25 Edge oferuje również dostęp do Gemini Live z możliwością udostępniania obrazu z kamery i ekranu podczas czatu z AI.

Samsung zapewnia, że wszystkie funkcje AI są projektowane z myślą o prywatności, a przetwarzanie na urządzeniu jest zabezpieczone przez Samsung Knox Vault.

Największy kompromis w Galaxy S25 Edge dotyczy baterii, która ma pojemność 3900 mAh – stosunkowo niewielką jak na smartfon z ekranem 6,7 cala. Jest to nawet nieco mniejsza pojemność baterii niż w podstawowym Galaxy S25, który mimo mniejszego ekranu (6,2 cala) może pochwalić się pojemnością 4000 mAh.

Prędkość ładowania również nie imponuje – przewodowe ładowanie o mocy 25 W pozwala naładować urządzenie do 55% w około 30 minut. Smartfon obsługuje również ładowanie bezprzewodowe (z mocą15 W) oraz funkcję Wireless PowerShare umożliwiającą ładowanie innych urządzeń.

Samsung Galaxy S25 Edge: cena i dostępność

Nowy smartfon będzie dostępny od 30 maja 2025 roku w trzech kolorach: Titanium Silver (Tytanowy Srebrny), Titanium Jetblack (Tytanowy Czarny) i Titanium Icyblue (Tytanowy Niebieski).

Ceny w Polsce startują od 5399 zł za wersję 12/256 GB, natomiast model z 512 GB pamięci wewnętrznej został wyceniony na 5899 zł.

Samsung przygotował również oferty przedsprzedażowe, w ramach których klienci mogą otrzymać wersję 12/512 GB w cenie wariantu 12/256 GB (do 29 maja), zniżkę do 800 zł przy zakupie w zestawie, program odkup z rabatami do 2000 zł oraz 30% zniżki na pakiet Samsung Care+.

fot. Samsung

Samsung Galaxy S25 Edge może być atrakcyjnym wyborem, łączącym styl z zaawansowaną technologią, dla użytkowników ceniących smukły design i nie mających obaw związanych z czasem pracy na baterii. Przetestujemy go naEKRANIE i sprawdzimy, czy rzeczywiście mniejszą baterię i wolniejsze ładowanie warto było poświęcić na rzecz smukłości i lekkości urządzenia.