Superman vs. Lobo - jak wygląda nowy komiks od DC? Clark Kent przeciwko szalonemu międzygalaktycznemu łowcy nagród

Fot. DC COMICS

Superman vs. Lobo to nadchodząca trzyczęściowa mini-seria komiksowa od DC. Została napisana przez twórców Money Shot, Tima Seeleya i Sarah Beattie, a zilustrowana przez Mirka Andolfo. I choć to nie pierwszy raz, gdy Człowiek ze Stali zmierzy się z Ostatnim Czarnianiem, to twórcy obiecują, że będzie to najbardziej fantastyczna i zabawna bitwa, jaką do tej pory ze sobą stoczyli. Poniżej można zobaczyć zapowiedź i przykładowe strony komiksu.

Fabuła skupia się na Numenie, najbardziej popularnej istocie we wszechświecie, która nie czuje się dobrze z uwagą, jaką skupili na sobie Superman i Lobo. Obcy chciałby, aby te dwie potężne siły zniszczyły siebie nawzajem, dzięki czemu znów byłby w świetle reflektorów. Te plany komplikuje Dr. Flik, naukowiec, który chciałby zbadać zarówno Lobo, jak i Supermana, którzy są wyjątkowymi ocalałymi ze zniszczonych planet.

Superman vs. Lobo

Tytułowa dwójka nie lubi się już od Adventures of Superman #464 z 1990 roku. Biorąc pod uwagę, że Superman jest herosem, a Lobo łowcą nagród z kompasem moralnym chwiejnym jak wujek na weselu, nie jest to nic zaskakującego, że często wchodzą sobie w drogę. Ich spór przeszedł nawet na ekran, ponieważ stoczyli walkę w odcinku Superman: The Animated Series jak i filmie Superman: Man of Tomorrow.

Superman vs. Lobo pokaże, co łączy i dzieli tę dwójkę. W końcu Superman zdołał się wydostać z eksplodującego Kryptonu jako dziecko, gdy Lobo jest odpowiedzialny za zniszczenie swojej ojczystej planety. Oboje są niezwykle potężnymi i trwałymi bytami i prawdopodobnie mają ze sobą więcej wspólnego, niż chcieliby przyznać. W związku z tym być może jest szansa na to, że zobaczymy jak walczą po jednej stronie. W końcu mają aż dwóch wspólnych wrogów: Dr. Flika i Numena.

Superman i Lobo będą zmuszeni na sekundę przestać się okładać, by rozwikłać, jakie są plany tej dwójki.

Superman vs. Lobo #1 pojawi się w sprzedaży 24 sierpnia 2021 roku.