Cyberpunk 2077 - Jaś Fasola zwiedza Night City. Zobacz fanowskie wideo

fot. youtube.com

Night City, miasto będące miejscem akcji gry Cyberpunk 2077, raczej nie kojarzy się z luźna atmosferą i humorem. Pewien twórca internetowy postanowił to zmienić. Wykorzystując mody oraz magię montażu stworzył wideo, w którym do Night City trafia... popularny Jaś Fasola. Słynna postać grana przez Rowan Atkinson zaskakująco dobrze pasuje do niektórych scen z dzieła CD Projekt RED.

Wideo spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony społeczności graczy. W ciągu zaledwie jednego dnia od premiery zyskało ono niemal 150 tysięcy wyświetleń i ponad 400 komentarzy.

Cyberpunk 2077 jest aktualnie dostępny na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Na ten rok zaplanowano dużą aktualizację, która ma przystosować grę do działania na konsolach nowej generacji, czyli PS5 i Xboksie Series S/X. Niestety jak na razie nie podano dokładnej daty premiery nowej, ulepszonej wersji gry.

