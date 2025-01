Premiery kinowe w styczniu 2025 roku w Multikinie. Dziewczyna z igłą, Babygirl, Putin i inne

fot. materiały prasowe

Jednym ze sposobów na udane wejście w nowy rok jest pójście do kina i obejrzenie filmu, który to w zależności od potrzeb skłoni do refleksji, zachęci do zmian, działania lub po prostu poprawi humor i sprawi, że kolejne dwanaście miesięcy przeżyjemy w pozytywnej atmosferze. Na całe szczęście już sam styczeń 2025 roku pełen jest ciekawych produkcji, które trafią do młodszego i dojrzalszego widza.

Multikino zaprasza przed wielki ekran, oferując w styczniu 2025 roku aż dwadzieścia różnorodnych produkcji. Niektóre z nich już można obejrzeć, a na inne przyjdzie jeszcze chwilę poczekać.

W zestawieniu znalazły się produkcje dla dzieci, jak np. Delfinek i ja czy Basia. Radzę sobie. Fani filmów romantycznych o różnym zabarwieniu znajdą coś dla siebie w Sztuce pięknego życia i Babygirl, choć toksyczne strony miłości pokaże też Towarzysz. Jeśli ktoś lubi Boba Dylana, to nie może przegapić występu Timothee Chalameta w filmie Kompletnie nieznany. A może wolicie film biograficzny, w którym głównego bohatera gra... małpa?

Wszystkie produkcje debiutujące w styczniu 2025 roku w Multikinie wraz z datami premier znajdują się poniżej.

Premiery kinowe w styczniu 2025 roku w Multikinie