Sonic Frontiers mogło zadebiutować w 2021 roku. Twórcy informują o powodach opóźnienia premiery

Okazuje się, że w Sonic Frontiers mogliśmy zagrać wcześniej, bo już w 2021 roku. Podczas sesji Q&A z inwestorami, przedstawiciele firmy SEGA ujawnili, że początkowo rozważano wypuszczenie gry na rynek w ubiegłym roku, by debiut tej produkcji zbiegł się z 30. urodzinami niebieskiego jeża. Ostatecznie jednak z takich planów zrezygnowano.

Ujawnino powody takiej decyzji i raczej nie będą one dla nikogo specjalnym zaskoczeniem. Twórcom zależy na zapewnieniu jak najwyższej jakości, to zaś wymaga dłuższych testów i wprowadzania poprawek.

Zrobiliśmy to nie tylko dla tego tytułu i podczas fazy produkcji zaczęliśmy stopniowo przeprowadzać analizę, której celem jest poprawienie jakości gry przed premierą, co obejmuje m.in. testowanie gry oparte o zewnętrzne oceny. Mam przeczucie, że będzie to dobra gra i wiążę z nią duże oczekiwania - mówi jeden z przedstawicieli firmy SEGA.

Przypominamy, że Sonic Frontiers będzie platformówką 3D z otwartym światem, która zmierza na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xboksa One, Xboksa Series S/X i Nintendo Switch.

