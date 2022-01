Cyberpunk 2077 z wielką aktualizacją? Tak sugerują pliki gry

fot. CD Projekt RED

Serwis Steam Database, który na bieżąco analizuje platformę Steam od Valve donosi, że gra Cyberpunk 2077 może wkrótce doczekać się dużej aktualizacji. Pod względem rozmiarów miałaby ona przypominać tę z października, która, jak pamiętamy, do małych nie należała.

Pliki znalezione na Steamie nie zawierają żadnych wskazówek odnośnie tego, czym ta aktualizacja może być. Nie posiadają także żadnego numeru. Krążą jednak przypuszczenia, że jest to planowany next-genowy patch do gry, który zapowiadany był przez studio na pierwszy kwartał tego roku. Oznaczenia plików sugerują natomiast, że aktualizacja jest w fazie testów.

Według niepotwierdzonych informacji next-genowy patch do CBP2077 może zadebiutować już w lutym. Oprócz szeregu zmian głównie graficznych, ma on wprowadzić do gry tryb New Game+, który wysoko znajduje się na liście życzeń fanów polskiej produkcji.

