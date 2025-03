Disney znów pozwany za złamanie praw autorskich za Vaianę. Astronomiczna kwota rekompensaty

Fot. Materiały prasowe

Od pięciu lat trwa batalia prawna pomiędzy Disneyem a Buckiem Woodallem. Mężczyzna twierdzi, że to on jest oryginalnym twórcą Vaiany, a Disney złamał prawa autorskie do postaci. Zdaniem Wodalla Disney inspirował się kreskówką Bucky the Surfer Boy, którą on stworzył w przeszłości. Disney ostatecznie wygrał sprawę, ale to nie koniec starań Woodalla.

Disney znów pozwany o złamanie praw autorskich za Vaianę

Podobnie do pierwszej sprawy, która została rozstrzygnięta, Woodall twierdzi, że materiały Disneyowi przekazała Jenny Marchick, jego szwagierka. Jego zdaniem przekazał jej materiały objęte prawem autorskim w 2004 roku, a w 2011 roku pokazał pełny scenariusz kreskówki. Kobieta z kolei miała zanieść te materiały Disneyowi, co stanowiło bezpośrednią inspirację dla Vaiany. W tamtym czasie Marchick pracowała w Mandeville Films jako reżyserka.

Złożony w styczniu 2025 roku pozew w sprawie Vaiany 2 mówi o rekompensacie pieniężnej w wysokości 10 miliardów dolarów od Disneya na konto Woodalla lub 2.5% udziale w całościowym zarobku box office 2. części, która w 2024 roku osiągnęła ponad miliard dolarów dochodu. Obecnie Marchick piastuje wysokie stanowisko w DreamWorks Animation, po drodze zahaczając też o Foxa oraz Sony. Zdaniem Woodalla Marchick miała ukraść jego materiały i przekazać je Disneyowi, żeby pomóc swojej karierze.

Jak wskazuje korespondencja mailowa pomiędzy tą dwójką, Marchick faktycznie kontaktowała się z Disneyem, ale w sprawie rozmowy kwalifikacyjnej dla Woodalla. Chciała mu w ten sposób pomóc, ale ostatecznie się to nie udało.

