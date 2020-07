Deadpool został muchą. Owad nazwany na cześć antybohatera [ZDJĘCIE]

Źródło: Fox

Australijska organizacja CSIRO ogłosiła nazwy 165 nowych gatunków insektów, roślin, ryb i ptaki, które zostały odkryto w ostatnim roku. Aż pięć z nich dostało nazwy związane ze światem Marvela.

Deadpool, Thor, Loki, Czarna Wdowa oraz Stan Lee to nowe nazwy dla pięciu rodzajów much. Gdy zobaczycie zdjęcie muchy Deadpoola, nie będziecie zaskoczeni. Wizualnie bardzo przypomina marvelowskiego antybohatera. Łacińska nazwa owada to Humorolethalis sergius.

Inny owad bardzo przypomina Stana Lee i dlatego też dostał taką nazwę. Tylko te dwie muchy doczekały się publikacji zdjęć. Zobaczcie sami: