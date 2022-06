Detektyw - będzie 4. sezon HBO Max ujawnia szczegóły!

Źródło: materiały prasowe

Jak donosi The Hollywood Reporter HBO oficjalnie daje zielone światło na realizację 4. sezonu Detektywa. Ma on nosić tytuł True Detective: Night Country. Główne role zagrają aktorka i bokserka Kali Reis oraz zdobywczyni Oscara Jodie Foster. Jest to dla niej pierwsza przygoda w telewizji w karierze dorosłej aktorki. Gdy była dzieckiem, zaczynała karierę od seriali.

Detektyw 4 - o czym jest serial?

Kiedy nadchodzi długa zimowa noc w Ennis na Alasce, sześć osób pracujących w lokalnej stacji badawczej znika bez śladu. Aby rozwiązać sprawę, detektywki Liz Danvers (Foster) oraz Evangeline Navarro (Reis) muszą stawić czoło mrokowi, który ze sobą niosą i dokopać się do przerażających prawd zakopanych pod wiecznym lodem.

Cały sezon będzie kręcony na Islandii. Showrunnerką, scenarzystką, reżyserką i producentką wykonawczą będzie Issa Lopez, wielokrotnie nagradzana i wyróżniana artystka znana z filmu Tygrysy się nie boją. W roli scenarzysty wspiera ją Alan Page Arriaga. Będzie to więc pierwszy sezon Detektywa bez udziału twórcy serialu Nica Pizzolatto.

Detektyw 4 - potencjalna data premiery nie jest znana.