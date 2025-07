The Walking Dead i Dead by Daylight łączą siły. Zwiastun zapowiada nadchodzący crossover

fot. materiały prasowe

Dead by Daylight to sieciowy, asymetryczny horror, w którym jeden z graczy wciela się w rolę zabójcy, a pozostali — w ocalałych, próbujących przetrwać. Produkcja stworzona przez zespół Behaviour Interactive zadebiutowała w czerwcu 2016 roku, jednak nadal jest rozwijana i wzbogacana o nową zawartość. Na przestrzeni lat zasłynęła nie tylko dzięki wciągającej rozgrywce, lecz także licznym popkulturowym crossoverom. W grze pojawiły się postacie znane z takich uniwersów jak Castlevania, Stranger Things, Resident Evil, Silent Hill czy Dungeons & Dragons. Niedawno zapowiedziano kolejny pakiet, tym razem nawiązujący do The Walking Dead.

W ramach tej współpracy do świata Dead by Daylight wkroczą dwie postacie znane z serialu The Walking Dead — Rick Grimes oraz Michonne. Każde z nich dysponuje unikalnymi zdolnościami, które pomagają w walce z zabójcą i wspieraniu sojuszników. Pakiet Dead by Daylight: The Walking Dead jest już dostępny na serwerach testowych, a jego premiera została zaplanowana na 29 lipca. Poniżej możecie zapoznać się ze zwiastunem.