Sydney Sweeney w sequelu Barbie? Aktorka zapowiada losy Cassie w 3. sezonie Euforii

Sydney Sweeney udzieliła nowego wywiadu dla Bustle. Została w nim spytana o losy Cassie w 3. sezonie Euforii i czy byłaby zainteresowana rolą w sequelu Barbie. Aktorka zdradziła, że jest ogromną fanką Margot Robbie i nie miałaby nic przeciwko takiej propozycji. Jednocześnie zapowiedziała, że fani twórczości Sama Levinsona mają przygotować się na czyste szaleństwo i kilka niespodzianek.

Sydney Sweeney w sequelu Barbie?

Sydney Sweeney w rozmowie z Bustle została spytana, jaka byłaby jej reakcja, gdyby zaproponowano jej rolę w sequelu Barbie u boku Margot Robbie.

Musiałabym przeczytać scenariusz, ale jestem ogromną, ogromną fanką Margot Robbie, więc na pewno nie miałabym nic przeciwko – odpowiedziała gwiazda Tylko nie ty.

Czy jest na to jednak szansa? Chociaż Warner Bros. stwierdziło, że „chciałoby” nakręcić kontynuację Barbie – co nie powinno dziwić, bo film zarobił ponad 1,44 miliarda dolarów w box office, zyskał osiem nominacji do Oscara, z czego wrócił z jedną statuetką do domu – jednak producentka Margot Robbie pohamowała ich entuzjazm. Nie sądzi, że jest tu potencjał na sequel.

Sydney Sweeney - wszystkie nowe projekty

Sydney Sweeney zapowiada losy Cassie

W tym samym wywiadzie Sydney Sweeney została spytana o 3. sezon Euforii. Po wielu opóźnieniach, prace nad nim w końcu wróciły pełną rolę, co oznacza, że już niedługo zobaczymy aktorkę ponownie w roli Cassie.

Jestem taka szczęśliwa, że wróciłam. Czuję się, jakbym ponownie była z moją oryginalną rodziną. Pracujemy nad tym od kiedy skończyłam 20 lat. Wiele osób z pierwszego i drugiego sezonu wciąż jest z nami. To jak ponownie spotkanie po latach.

A czego widzowie mogą spodziewać się po Cassie w 3. sezonie Euforii? Sweeney odpowiedziała:

Boże. Mogę powiedzieć tyle, że to będzie jazda bez trzymanki. Na pewno byłam zszokowana tym, jak potoczyły się jej losy. Nie mogę się doczekać całego widowiska.