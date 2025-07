Andy Samberg zachwycony nową Nagą bronią. Komiczny klip z komedii

fot. Frank Masi // Paramount Pictures

Nowa Naga broń w reżyserii Akivy Schaffera za niecały miesiąc trafi do kin. O komedię został zapytany Andy Samberg przy okazji rozmowy ze Screen Rant na temat animowanego serialu telewizyjnego Digman!

Andy Samberg o reboocie Nagiej broni

Aktor nie szczędził słów pochwał dla filmu oraz dla Liama ​​Neesona i Pameli Anderson. Powiedział, że ta komedia to czysta przyjemność, choć przyznał, że w tym wypadku jest stronniczy, bo dobrze zna się z reżyserem. Przypomnijmy, że obaj są członkami The Lonely Island, czyli grupy muzycznej komików, którzy parodiują piosenki.

Wszyscy, z którymi go oglądałem [film], wyszli z kina mówiąc to samo, czyli: "Nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo brakowało mi tego uczucia czystej, głupiej komedii z samymi żartami na każdym kroku [wyświetlanej] w kinie". A chodziłem na wiele pokazów dla przyjaciół i rodziny oraz testowych pokazów — tego typu rzeczy. Ja i Akiva zawsze jesteśmy zaangażowani w swoje rzeczy, a myślę, że on po prostu dał radę. Liam jest w tym taki zabawny; jest w tym taki dobry. Pam jest w tym taka dobra.

Andy Samberg liczy na to, że wszyscy pójdą do kina na Nagą broń, ponieważ jest superśmieszna. Na koniec jeszcze nawiązał do zespołu mówiąc, że ma nadzieję na nowy album.

Zobaczcie również nowy klip z komedii, w którym Frank Drebin Jr. opowiada o swojej zmarłej żonie.

Sprawdźcie jeszcze komiczne wideo promocyjne okładki Entertainment Weekly.

Naga broń - zdjęcia

Naga broń - fabuła

Tylko jeden człowiek ma szczególny zestaw umiejętności... aby dowodzić policyjną jednostką specjalną ! Porucznik Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) podąża śladami ojca w komedii „Naga Broń”. Do obsady dołączają: Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu, i Danny Huston. NAGA BROŃ to najważniejszy film z serii Naga broń od czasów… poprzednich części filmu z serii Naga broń. [opis Helios]