Doktor Strange w multiwersum obłędu online - kiedy premiera w Disney+? Jest data!

Platforma streamingowa Disney+ oraz Marvel Studios ogłosili premierę filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu w serwisie. Odbędzie się ona 22 czerwca 2022 roku w krajach z Disney+. Na tę chwilę nie wiadomo, czy dokładnie tego samego dnia film pojawi się w polskim Disney+, ale jest to bardzo prawdopodobna, bo ogłoszenie dotyczy daty premiery globalnej w platformie. Ciekawe jest to, że ta premiera odbędzie się ledwo półtora miesiąca po premierze w kinie.

Doktor Strange 2 - wideo

Przypomnijmy, że premiera Disney+ w Polsce odbędzie się 14 czerwca 2022 roku. Wówczas mamy mieć w platformie wszystkie seriale oryginalne Disney+ na czele z Gwiezdnymi Wojnami oraz produkcjami osadzonymi w MCU. Jeśli data w Polsce się potwierdzi, premiera Doktora Strange'a 2 odbędzie się w naszym kraju zaledwie 8 dni po starcie platformy.

Do tej pory w kinach film w reżyserii Sama Raimiego był wielkim hitem. Zebrał on na całym świecie 879,4 mln dolarów. Oznacza to, że jest to najbardziej dochodowy film 2022 roku w skali globalnej.