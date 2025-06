Marvela wielki plan na Avengers: Doomsday: superbroń Dooma i połączenie z X-Menami

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Już kilkanaście dni temu raportowaliśmy Wam, że w filmie Avengers: Doomsday główny antagonista ekranowej opowieści, Doktor Doom, może korzystać z pomocy Sentineli - śmiercionośnych maszyn stworzonych do likwidowania X-Menów. Teraz spekulacje te potwierdza uznawany za sprawdzone źródło informacji scooper Daniel Richtman, według którego to właśnie Sentinele staną się superbronią złoczyńcy w walce z mutantami.

Przypomnijmy, że w komiksach Doom posiadał podobną armię; chodzi o tzw. doomboty, roboty będące fizyczną i psychiczną kopią swojego autora.

Wygląda również na to, że twórcy Avengers: Doomsday mają plan na wprowadzenie do MCU na dobre Gambita, którego mogliśmy już oglądać w produkcji Deadpool & Wolverine. Scooper QuidVacuo twierdzi, że to właśnie z przyszłorocznego filmu dowiemy się, iż macierzysty świat portretowanego przez Channinga Tatuma Remy'ego LeBeau jest dokładnie tym samym, do którego trafiła Monica Rambeau w scenie po napisach w Marvels. To w tym uniwersum, opisanym jako Ziemia-10005, mieszka Hank McCoy aka Beast i, co wielce prawdopodobne, pozostali X-Meni znani z dzieł studia Fox.

Najpotężniejsi mutanci Marvela

Avengers: Doomsday ma ustaloną datę premiery na 18 grudnia przyszłego roku.