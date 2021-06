Doktor Who - komiks skasowany.. Powodem oskarżenia wobec Johna Barrowmana

Miał zostać wydany nowy komiks osadzony w świecie serialu Doktor Who, którego bohaterem miał być Jack Harkness, grany przez Johna Barrowmana. Titan Comics skasowało wszelkie plany wydania tej publikacji. Wszelkie ślady na oficjalnej stronie wydawnictwa zostały usunięte, a w oświadczeniu wydawnictwa czytamy, że na razie nie mają planów tego wydawać.

Podobną decyzję podjęła firma Big Finish Productions, w której miał zostać wydany audiobook z Harknessem i 10. Doktorem. W nagraniach wziął udział Barrowman, ale nie zostanie ten audiobook wydany. Tak ogłoszono w oświadczeniu prasowym.

Ma to związek z oskarżeniami o molestowanie seksualne, do którego miało dochodzić w latach 2006-2011 na planie Torchwood, spin-offa Doktora Who. Kobiety twierdziły, że regularnie pokazywał ludziom swoje genitalia i sądził, że jest to zabawne. Oskarżycielki twierdzą, że nigdy nie czuły się zagrożone, ale tego typu molestowanie seksualne tworzyła bardzo niekomfortową atmosferę. Do sieci trafiło też wideo z 2014 roku, w której Noel Clarke przyznawał, że Barrowman miał tendencję do pokazywania genitaliów na planie. Sam Clarke został w maju 2021 roku oskarżony o molestowanie seksualne - rozpoczęło to burzę i wielką zmianę w brytyjskiej branży.

Sam Barrowman przeprosił za swoje zachowanie w oświadczeniu prasowym, twierdząc, że od tego czasu jego podejście bardzo się zmieniło, bo minęło wiele lat, a on zrozumiał swoje zachowanie. Dodał też, że jego intencją zawsze było rozbawianie kolegów i koleżanki na planie.