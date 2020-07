Doom Patrol i Stargirl - zdjęcia z kolejnych odcinków

fot. materiały prasowe

Pierwszy sezon Stargirl zakończy się dwuodcinkowym finałem zatytułowanym Stars & S.T.R.I.P.E. Pierwsze zdjęcia z 12. odcinka pokazują widzom Barbarę i Tigress.

Czytamy, że bohaterowie przygotowują się do ostatecznej konfrontacji z Injustice Society of America. Ma dojść też do przełomu w życiu Ricka.

Serial ma premierę w Polsce na HBO GO co tydzień we wtorek.

Stargirl: sezon 1, odcinek 12

W 8. odcinku 2. sezonu Doom Patrol zatytułowanym Dad Patrol. W nim też postać grana przez Timothy'ego Daltona zabiera Dorothy do miasteczka na weekend. Sprawy idą w złym kierunku, gdy młoda bohaterka dokonuje straszliwego odkrycia, którego efektem jest pojawienie się złoczyńcy. W domu natomiast Cliffa odwiedza jego córka.