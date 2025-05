Pierwszy zwiastun Caught Stealing. Austin Butler w bezczelnej komedii akcji w latach 90

fot. Sony Pictures Releasing

Reklama

Sony zaprezentowało pierwszy zwiastun do nadchodzącego filmu Caught Stealing od nominowanego do Oscara Darrena Aronofsky'ego i z nominowanym do statuetki za rolę w Elvisie Austinem Butlerem. Czego można się spodziewać po tej produkcji?

Legendarny reżyser zmienia medium? Quentin Tarantino wyda trzy książki

Oto pierwszy zwiastun do filmu Caught Stealing z Austinem Butlerem, Zoe Kravitz i Mattem Smithem w rolach głównych. Darren Aronofsky ponownie nie bierze jeńców, ale tym razem oferuje coś odmiennego od pozostałych pozycji w jego filmografii. Mniej dramatu, więcej humoru i nadal całe mnóstwo wyjątkowego stylu. Sprawdźcie sami:

Caught Stealing Zobacz więcej Reklama

Caught Stealing - fabuła, obsada, data premiery

Hank Thompson to wypalony zawodnik baseballowy, obecnie pracujący jako barman we wschodniej części Manhattanu. Któregoś dnia jego sąsiad, Russ, opuszcza miasto, zostawiając mu pod opieką swojego kota. Niedługo później Hank wbrew własnej woli zostaje zmuszony do dzikiej walki o przetrwanie w półświatku przestępczym Nowego Jorku z lat 90., gdy w jego domu pojawiają się dwaj przedstawiciele rosyjskiej mafii.

W głównej obsadzie filmu znaleźli się: Austin Butler, Bad Bunny, Zoë Kravitz, Regina King, Liev Schreiber, Vincent D’Onofrio oraz Matt Smith.

Premiera kinowa filmu Caught Stealing w Stanach Zjednoczonych odbędzie się 29 sierpnia. Na razie nie potwierdzono jeszcze daty premiery w Polsce.