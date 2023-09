Falcon i Zimowy Żołnierz - tragiczne warunki pracy w dziale VFX? Koordynatorka efektów wizualnych przemówiła

Jest wiele plotek na temat kiepskich warunków pracy w dziale efektów wizualnych Marvela. Zwykle dotyczą niskich zarobków i niemożliwych terminów. Teraz kolejny artysta wypowiedział się w tej sprawie. Alexandra Rebeck, która zarządza efektami VFX przy Falcon i Zimowy Żołnierz, w rozmowie z IndieWire zdradziła, z czym musiała się zmagać razem ze swoją ekipą podczas prac nad 1. sezonem.

Falcon i Zimowy Żołnierz: ludzie pracowali 75 dni z rzędu i dostawali wolne tylko wtedy, gdy "mieli załamanie psychiczne".

Nie wiem, jakim cudem coś takiego jest akceptowalne. [...] To był pierwszy w historii serial Marvela, była wtedy pandemia koronawirusa, więc wiele rzeczy nie działało na naszą korzyść... Nie powstrzymało mnie to także przed pracą przy innych projektach Marvela - która była zresztą o niebo lepsza, więc nie sądzę, że to problem Marvela. [...]Nie chciałabym, by ktokolwiek, kto wkracza w świat VFX musiał robić to, co ja przy tym serialu, ponieważ to było niehumanitarne. To nie jest coś normalnego.