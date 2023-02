Ant-Man 3 - dlaczego CGI wygląda źle? Graficy przerywają milczenie: harówka, niedobór personelu i Czarna Pantera 2

Fot. Materiały prasowe

Ant-Man i Osa: Kwantomania zdobyło najlepszy wynik box office na tle pozostałych filmów w serii, jednak krytycy nie pozostawili na nim suchej nitki. To jeden z dwóch filmów MCU, które zostały uznane za "zgniłe" na portalu Rotten Tomatotes, zaraz po Eternals.

Jedną z rzeczy, które krytykowano najbardziej, są CGI i efekty wizualne. Teraz graficy rzucili trochę światła na to, co mogło pójść nie tak. Co ciekawe, ich zdaniem w sprawę zamieszana jest inna produkcja Marvela, Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu.

Ant-Man 3 - Czarna Pantera 2 zaszkodziła filmowi?

Justin Chang w recenzji Los Angeles Times napisał, że wymiar kwantowy w Ant-Manie 3 to nie budowanie świata, a raczej wymiotowanie go. A to tylko jedna z wielu niepochlebnych opinii krytyków. Co poszło nie tak?

Vulture przeprowadziło rozmowę z technikami VFX i artystami, którzy pracowali nad filmem. Z obietnicą zachowania anonimowości. Większość zgodziła się, że środki kontroli jakości CGI przy Ant-Manie 3 były poniżej normy. Dwie z trzech osób, z którymi przeprowadzono wywiad, stwierdziło że "poszli na skróty" i wszystkie zasoby zostały skierowane do Czarnej Pantery 2, która była priorytetem Marvela.

Ant-Man 3 - dlaczego CGI wygląda źle?

Jak pisze Vulture, niektórzy artyści stwierdzili, że przy projekcie pracowało za mało personelu, a jednocześnie mieli do czynienia z nierealistycznie krótkim terminem. Skutek? Harowanie nawet przez 80 godzin tygodniowo przez wiele miesięcy. Padły ostre słowa: zdaniem jednego z grafików cała branża, której dotknął Marvel, jest permanentnie zniszczona, co powoduje wypalenie zawodowe.

Artysta VFX, które Vulture nazwało Conor - imię zostało zmienione, by zachować anonimowość - zwrócił uwagę na kolejny problem:

Były chwile, gdy tworzyliśmy całą scenę akcji aktora: na przykład Ant-Man poruszający się po czymś. I myśleliśmy: dlaczego nie nakręcili tego we właściwy sposób, albo tak jak chcieli od początku? Dlaczego musimy to przerabiać i tworzyć na nowo? Dlaczego musimy robić aktorskiego Frankensteina? Krótkie ujęcie, które normalnie zajęłoby dwie sekundy, musiało być poprawiane z 20 razy, by uzyskać efekt, który chcieli. Było dużo przeróbek, dużo nieefektywności. Skończyłem przejmując i przerabiając ogromną część pracy innego artysty - co zwykle nie zdarza się, gdy pracujecie dla innych studio.

Tylko pracownik, którego Vulture nazwało Ted, ma trochę inne zdanie. Nie ma większych zastrzeżeń, co do pracy przy Ant-Manie 3, nie uważa ją za specjalnie trudną czy ciężką, ani nie zauważył, by inne projekty miały pierwszeństwo. Za to, o dziwo, jeden z jego współpracowników był nieszczęśliwy z powodu braku pracy przy filmie - spędził całe dnie w gotowości po to, by ostatecznie nic nie robić, a sytuacja ciągnęła się miesiącami.

