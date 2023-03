Marvel - miała siać postrach wśród artystów VFX. Nowe doniesienia o odejściu Victorii Alonso

Marvel

Pisaliśmy już, że The Hollywood Reporter, powołując się na niezależne źródła, doniosło że Victoria Alonso odeszła z Marvel Studios w piątek 17 marca 2023 roku. Teraz pojawiły się nowe informacje w sprawie. Zdaniem Chrisa Lee, starszego reportera Vulture i New York Magazine, miała siać postrach wśród artystów FX i tworzyć toksyczne środowisko pracy. Możecie zobaczyć jego pełną wypowiedź poniżej.

Kim jest Victoria Alonso? Do tej pory była jedną z najważniejszych osób w Marvel Studios po Kevinie Feige. Pracowała w firmie począwszy od pierwszego Iron Mana z 2008 roku, czyli 17 lat. Nadzorowała między innymi postprodukcję, efekty wizualne i animację.

Victoria Alonso miała siać postrach wśród artystów FX

W oryginalnym raporcie nie podano żadnych powodów odejścia Alonso. Chris Lee napisał jednak na Twitterze o kulisach jej pracy, które rzucają trochę światła na sprawę. Zdaniem reportera kobieta, która była odpowiedzialna za animację i efekty wizualne filmów MCU, budziła lęk wśród artystów VFX.

TAK wiele źródeł VFX powiedziało mi, że w pojedynkę była odpowiedzialna za toksyczne środowisko pracy Marvela; mogła zrobić z ciebie władcę i nagradzała niekwestionowaną lojalność lawiną pracy, ale była także w posiadaniu czarnej listy, który siała postrach wśród profesjonalnych artystów FX.

Wielu internautów słusznie jednak zwróciło uwagę na fakt, że ciężko uwierzyć w to, by tylko jedna osoba była odpowiedzialna za napięte relacje studia z firmami VFX. W dodatku Joanna Robinson, która pracuje dla Ringera, ostro odpowiedziała na zarzuty Chrisa Lee.

To jest absolutne przeciwieństwo tego, co słyszałam od każdy osoby, która kiedykolwiek z nią pracowała. Nazwałabym to rażąco błędną charakterystyką.

