Pierwsze sceny z 2. sezonu Peacemakera – kiedy premiera?

fot. materiały prasowe

Reklama

Nowe wideo zapowiada nadchodzące miesiące na platformie streamingowej Max, w którym pokazywane są nowe odcinki lubianych tytułów oraz nowe seriale, które wkrótce pojawią się w bibliotece.

Max – zapowiedź seriali

Z kontynuacji widzimy sceny z drugiego sezonu The Last of Us, Peacemakera, nowych odcinków Hacks, The Gilded Age oraz And Just Like That.

Mamy też sceny z nowych seriali – wśród nich pojawiają się takie tytuły jak Task, Duster, The Chair Company, It: Welcome to Derry oraz niezatytułowanego projektu Rachel Sennott. Pojawiło się również miejsce na jeden film oryginalny: Mountainhead.

Zobaczcie wideo od Maxa:

Minecraft bije rekordy w Polsce. Takiej frekwencji nie miał żaden tytuł podczas premierowego weekendu

Peacemaker – kiedy 2. sezon?

James Gunn, wraz z publikacją filmiku Maxa, opublikował fragmenty Peacemakera osobno i zdradził, że premiera drugiej serii odbędzie się 21 sierpnia 2025 roku.

Szczegóły fabuły nowych odcinków nie są znane. Wiemy, że wyjaśni się sytuacja z miejscem tych postaci i tego serialu w kanonie nowego uniwersum DCU. Według Gunna, w przypadku pierwszego sezonu część rzeczy jest kanoniczna, część nie, a druga seria ma to wyjaśnić.